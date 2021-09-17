سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy W22  2021

يعتبر هاتف Samsung Galaxy W22 من احدث أنواع الهواتف التي انتجتها شركة سامسونج حيث يتميز هذا الهاتف بالعديد من الإمكانيات التي لا تتواجد في أي جهاز محمول منافس ويعتبر وهو نسخة مكبرة من هاتف Samsung Galaxy S 21 والشيء المميز حقاً في هذا الهاتف هو أنه يتواجد به كاميرا عالية الدقة تصل إلي 200 ميجا بكسل وأما عن المعالج فهو من الجيل الخامس و الأحدث على ألإطلاق واليك الآن مميزات وعيوب الهاتف وكذلك السعر تابع معنا.

مميزات هاتف Samsung Galaxy W22

توجد العديد من المميزات في هاتف سامسونج الجديد والآن سوف نقوم بتوضيحها كما يلي:

أولا يتواجد في الهاتف خاصية بصمة اليد.

نظام تشغيل الهاتف هو نظام سامسونج المعتاد Android 12

يدعم الهاتف خاصية تحديد الموقع بشكل فائق الدقة.

يدعم الهاتف خاصية البلوتوث.

يدعم كذلك الواي فاي.

يتميز الهاتف بأنه يتواجد به خاصية الراديو اف ام.

حجم الهاتف يعتبر متوسط حيث يبلغ حجمه 227 جرام.

أما عن سمك الهاتف فهو 8.9 ملم كما أن طول الهاتف فهو يقدر بحوالي 165 العرض هو 75.6

يتواجد بالهاتف خاصية القلم.

يتواجد الهاتف المساعد الشخصي الذي تقدمه هواتف سامسونج.

من الممكن أن تقوم بتوصيل الجهاز بأي شاشة ترغب بها.

أما عن عدد الشرائح فهي تقدر باثنين.

اهم مواصفات هاتف Samsung

هاتف Samsung Galaxy W22 يقوم بدعم جميع أنواع شبكات المحمول الحديثة والقديمة.

الخامات التي تم سماعة الهاتف بها عالية الجودة ومقاومة للماء والتراب.

الذاكرة الخاصة بالهاتف هي 3 أنواع أولهم 128 جيجا، ذاكرة بسعة 256 جيجا بايت، كذلك يوجد ذاكرة 512 جيجا بايت.

الهاتف لا يمكن أن يضاف إليه أي ذاكرة خارجية.

كما أن شاشة الهاتف يتواجد بها خاصية الوضع الليلي.

المعالج الخاص بهاتف Samsung الجديد هو معالج ثماني النواة.

سعة البطارية هي 7000 مللي أمبير.

الألوان والسعر لهاتف Samsung Galaxy W22