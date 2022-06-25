سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra الجديد 2022

أعلنت شركة سامسونج عن أحد هواتفها الجديدة والذي يحتوي على مميزات خرافية لم توجد في أي نسخة من قبل، فقد تم إضافة عدد من المميزات الجديدة التي تعمل على تحسين الهاتف والتي توفر الراحة للمستخدمين، هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra، والذي حصل على عدد مبيعات ضخم خلال الأيام الماضية، قد تم الإعلان عن الهاتف من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة، فاليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية أهم المميزات التي يحتويها الهاتف والذي أعلن عنه الفريق المسؤول في المؤتمر الصحفي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسعر الهاتف في المحلات التجارية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

بعد تسائل عدد كبير من متابعين موقع نجوم مصرية، قررنا بتقديم لك كافة المواصفات الخاصة بالهاتف من خلال الجدول التالي:

الشاشة تأتي الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.2 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1520 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 271 بكسل. الذاكرة يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت.

يأتي أيضاً بذاكرة عشوائية رام 12 جيجا بايت. الكاميرا الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل.

تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل، أما عن الكاميرا الثانية فهي الكاميرا الخاصة بعمل الزوم الحقيقي 10X ويصل الي 100X ديجتال وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل، أما عن الكاميرا الثالثة فهي الخاصة بعمل الزوم الحقيقي 3X بدقة 10 ميجا بكسل، أما عن الكاميرا الرابعة فهي الخاصة بالتصوير الواسع فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل. المعالج يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 1 تكنولوجيا 4 نانو. البطارية تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط. ألوان الهاتف يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأخضر. تصميم الهاتف ووزنه يأتي الهاتف بأبعاد 163.3×77.9×8.9 ملم مع وزن 228 جرام.

عيوب هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

لا يدعم تركيب كارت ميموري مع النسخة الـ 256 جيجا.

لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن.

وزن الهاتف ثقيل.

رأس الشاحن غير مرفق بعلبة الهاتف وستحتاج إلى شراؤه بشكل منفصل.

بروز للكاميرا الخلفية عن ظهر الجهاز مما يزيد من نسبة الخطورة على كسر الكاميرا.

الشحن السريع الـ 45 واط فعليا متقارب من الـ 25 واط القديم.

سعر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

السعر حوالي 28000 جنية للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، السعر غالي نسبياً مقارنة مع مواصفاته المميزة.