سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy F42 5G الجديد 2022

قامت شركة سامسونج بطرح هاتف Samsung Galaxy F42 والذي يعد من أفضل هواتف شركة سامسونج التي حصلت على مبيعات عالية منذ نزوله الأسواق، يعتبر هذا الهاتف من أروع هواتف سلسلة F التي صممتها الشركة بإضافات رائعة ومنافسة عن الهواتف الأخرى لشركة سامسونج وباقي الشركات المنافسة، حيث تم تغيير المعالج مع الاهتمام بالكاميرا الخلفية المزدوجة لمحاولة إعطاء الهاتف ميزة للتنافس مع الهواتف الأخرى مع كاميرا أمامية أفضل من حيث جودة الصور السلفي مع العمل على زيادة سعة البطارية ليعمل الهاتف بشكل أطول من الجيل السابق ويأتي بمنظر خراف يجذب المتابعين، ووقت أقل لشحن البطارية، ويأتي أفضل من الهواتف الأخرى، فاليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية سعر الهاتف الجديد، وأفضل المواصفات المميزة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy F42 5G

مع الكثير من المميزات التي يحملها الهاتف إلا أن هنالك الكثير من الأشخاص تريد التعرف على موصفات الهاتف بأدق التفاصيل، لاتخاذ القرار في شراء الهاتف، إليك مواصفات الهاتف من خلال الجدول التالي:

الشاشة تأتي الشاشة من نوع سوبر أموليد أو IPS LCD، بحجم 6.6 بوصة، بدقة عرض فول اتش دي بلس 2408*1080 بيكسل، بكثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة في الشاشة، وأبعاد 20:9، الشاشة تستحوذ على مساحة 82.1% من المساحة الإجمالية للواجهة الأمامية، وتأتي بمعدل تحديث 90 هرتز. الذاكرة يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 32/64/128 جيجا بايت.

يأتي أيضاً بذاكرة عشوائية رام 8 جيجا بايت. الكاميرا يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات

• الكاميرا (1): 64 ميجابكسل رئيسية، والكاميرا الثانية 5 ميجابكسل زاوية واسعة، والكاميرا الثالثة 2 ميجابكسل، أما بالنسبة للكاميرا الخلفية المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة Dimensity 700 5G. البطارية تأتي البطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن 7.5 واط. ألوان الهاتف يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأخضر. تصميم الهاتف ووزنه يأتي الهاتف بالأبعاد 167.2*76.4*9.0 مليمتر، وهنا نجد أن سمك الهاتف كبير بصورة ملحوظة.

سعر هاتف Samsung Galaxy F42 5G

يتسائل العديد من الأشخاص عن سعر الهاتف في الأسواق، حيث أن سعر موبايل Samsung Galaxy F42 5G المتوقع في مصر 4375 جنيه مصري، سعر الموبايل المتوقع في العالم 240 يورو.