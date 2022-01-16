سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A70 الجديد 2022

قامت شركة سامسونج بطرح هاتف Samsung Galaxy A70 والذي يعتبر من أفضل هواتف شركة سامسونج التى حصلت على مبيعات عالية في الفترات الماضية، يعتبر هذا الهاتف من أروع هواتف سلسلة A التي صممتها الشركة بإضافات رائعة ومنافسة عن الهواتف الأخرى، تم تغيير المعالج مع الاهتمام بالكاميرا الخلفية المزدوجة لمحاولة إعطاء الهاتف ميزة للتنافس مع الهواتف الأخرى مع كاميرا أمامية أفضل من حيث جودة الصور مع العمل على زيادة سعة البطارية ليعمل الهاتف بشكل أطول من الجيل السابق، ويأتي أفضل من الهواتف الأخرى، فاليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A70 الجديد.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A70

أعلنت شركة سامسونج عن إصدار هاتفها الجديد من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة، كما وتم الإعلان عن مواصفات الهاتف بحضور القنوات الأخبارية في الوطن العربي، إليك مواصفات الهاتف من خلال الجدول التالي:

الشاشة تأتي الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.2 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1520 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 271 بكسل. الذاكرة يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت.

يأتي أيضاً بذاكرة عشوائية رام 2 جيجا بايت. الكاميرا الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل والكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل. المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع MT6762 Helio P22 مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320. البطارية تأتي البطارية بسعة 4000 ملي أمبير مع شاحن 7.5 واط. ألوان الهاتف يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأخضر. تصميم الهاتف ووزنه يأتي الهاتف بأبعاد 156.9×75.8×7.8 ملم مع وزن 168 جرام.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A70

يحتوي الهاتف على عدد من العيوب التي اكتشفها الأشخاص عند استخدام الهاتف والبدء بتجربته، وهي كالآتي:

يأتي بتصميم قديم وتم إفتقاد التطوير والابتكار في التصميم , كما ان التصميم من البلاستيك.

البصمة ذات استجابة بطيئة.

الاداء الحقيقي للكاميرا الامامية لا يتفوق على الهواتف المنافسة.

لا يدعم لمبة اشعارات.

سعر هاتف Samsung Galaxy A70

زادت التساؤلات حول سعر الهاتف الجديد، يأتي سعر الهاتف حوالي 5000 جنية للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام.