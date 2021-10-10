سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G ومميزاته

أعلنت شركة سامسونج عن إصدار هاتفها الجديد Samsung Galaxy A52s 5G الذي يحمل الكثير من المميزات الجديدة، وبعض الإضافات الفريدة التي لا توجد في الهواتف القديمة، حيث يعتبر أحد أهم هواتف سلسلة A التى صممتها شركة سامسونج، فيأتي الهاتف في أحد التحديثات للإصدارات القديمة من السلسلة المميزة والتى أعجبت العديد من الأفراد، وحصدت عدد كبير من المبيعات في الأسواق، فاليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G، وسعر الهاتف في الأسواق.

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مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G:

يحمل الهاتف الإضافات المميزة والخدمات الجديدة التي يقدمها للمستخدمين، يتميز الهاتف بأن سعره رخيص ومناسب لجميع الأشخاص، فقد تم الإعلان عن الهاتف في الوقت التي أعلنت الشركات المنافسة عن الهواتف الجديدة لها، فقد أعلنت شركة آبل عن آيفون 13 الجديد، فسوف يكون هناك منافسات قوية بين الهواتف، حيث يتساءل عدد كبير من الأفراد عن المواصفات التى يحتويها الهاتف للتعرف على مواصفاته والبدء بشراء الهاتف، إليك عزيزي المتابع مواصفات الهاتف الجديد، وهي كالآتي:

يأتي الهاتف بأبعاد 159.9×75.1×8.4 ملم.

ويأتي بوزن 189 جرام، فهو خفيف جداً بالنسبة للهواتف الأخرى.

ومن المميزات الجديدة التي أضافتها الشركة للهاتف أنه مقاوم للماء.

مصنوع الهاتف من أجود الخامات، فيأتي ظهر الهاتف من البلاستيك المقوى كما هو في الهواتف القديمة.

تأتي الشاشة من نوع Super AMOLED، بشكل الثقب في منتصف الشاشة.

تأتي الكاميرا الخلفية بكاميرا رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة عالية التركيز تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل وتدعم ميزة التصوير البورتريه.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل تدعم أيضاً ميزة تصوير البورتريه الأمامي، وهذا ما يميز الهاتف عن الهواتف المنافسة.

تأتي البطارية بسعة 4500 مللي امبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

سعر هاتف Samsung Galaxy A52s 5G:

تتميز هواتف شركة سامسونج بأنها رخيصة الثمن، حيث يأتي الهاتف الجديد للنسخة 128 جيجا مع رام 8 جيجا بسعر 7100 جنية، ولنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 7700 جنية، وسوف يتم الإعلان عن السعر الأساسي من خلال المؤتمرالصحفي الذي سوف يعقد في المقر الرئيسي للشركة.