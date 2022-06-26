سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

أعلنت شركة سامسونج العالمية عن إطلاق نسخة هاتفها الجديد سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G، ويأتي الهاتف بمميزات عديدة بالنسخة الجديدة، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Snapdragon 778G 5G بتكنولوجيا 6 نانو، مع معالج رسومي من نوع Adreno 642L ، وبنظام تشغيل Android 11، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف الجديد في الأسواق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

أعلنت شركة سامسونج عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. • يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G-5G. • يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل. • يدعم الهاتف ميكروفونا إضافيا لعزل الضوضاء. • يدعم الهاتف سماعات خارجية بصوت ستيريو. • يدعم الهاتف منفذا خاصا بسماعات الأذن الـ 3.5 ملم. • يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS. • يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock. نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة سامسونج الـ One UI 3.1. المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 778G 5G بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 642L. أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 159.9×75.1×8.4 ملم مع وزن 189 جرام. مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت . • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. البطارية تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. الشاشة تأتي شاشة الهاتف على هيئة الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل إنش.

كاميرا هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

كشفت شركة سامسونج عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

• الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا رباعية على النحو التالي:

– الكاميرا الأولى الأساسية للهاتف تأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8.

– الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا المخصصة بالتصوير الواسع.

– الكاميرا الثالثة للهاتف تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا المخصصة بالتصوير الماكرو.

– الكاميرا الرابعة للهاتف تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأخضر وباللون البنفسجي وباللون الأبيض.

سعر هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

أعلنت شركة سامسونج عن أسعار هاتفها الجديد، وبلغ سعر الهاتف في الأسواق المصرية على النحو التالي:

• تم تسعير النسخة الـ128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام بحوالي 8000 جنيه مصري .

• بينما تم تسعير النسخة الـ256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام بحوالي 9300 جنيه مصري.