سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A50 الجديد 2022

أعلنت شركة سامسونج في الفترات الماضية عن إصدار أحد أهم هواتفها الجديدة، والذي يحمل العديد من المواصفات الجديدة والتي تختلف عن الهواتف ذات الإصدارات القديمة، قام الفريق المطور لشركة سامسونج بإصلاح العديد من المشاكل في الهاتف الجديد وإضافة المميزات التي توفر الراحة للمستخدمين، حيث جاء هاتف Samsung Galaxy A50 ليكتسح الأسواق التجارية، فقد حصل على مبيعات ضخمة منذ نزوله في الأسواق، وجاء ليصلح الأخطاء المتواجدة في سلسلة هواتف A القديمة، فاليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية أهم المميزات التي يقدمها الهاتف للمستخدمين، ومواصفات الهاتف الجديدة، وسعر الهاتف في الأسواق التجارية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A50

وصف المتابعين هاتف Samsung Galaxy A50 بالعملاق، لكثرة المميزات التي يحتويها الهاتف، إليك مواصفات الهاتف وكافة التفاصيل المتعلقة بالهاتف من خلال الجدول التالي:

الشاشة تأتي بشكل النوتش الـ Infinity U من نوع Super AMOLED وتأتي الشاشة بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة 403 بكسل. الذاكرة يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت.

يأتي أيضاً بذاكرة عشوائية رام 4 جيجا بايت الكاميرا الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 25 ميجا بكسل، دعم تصوير فيديوهات سيلفي 4K.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 25 ميجا بكسل، لكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو، وتحتوي على خاصية تصوير البورتريه، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش، حيث تأتي الكاميرات الخلفية بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف. المعالج يأتي الهاتف بمعالج نوع Mali-G72 MP3 وهو نفس المعالج الرسومي المعتاد في الفئة المتوسطة من سامسونج وهو صاحب اداء مميز. البطارية تأتي البطارية بسعة 4000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 واط. ألوان الهاتف يتوفر الهاتف باللون الأزرق وباللون الأسود وباللون الأبيض. تصميم الهاتف ووزنه يأتي الهاتف بأبعاد 158.5×74.7×7.7 ملم مع وزن خفيف 166 جرام.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A50

يحتوي الهاتف على عدد من العيوب التي اكتشفها الأشخاص في الهاتف أثناء الاستخدام، وهي كالآتي:

لا يدعم الهاتف لمبة اشعارات.

لا يدعم تصوير فيديوهات سيلفي 4K.

ضعف في استقبال الشبكة للهاتف.

البصمة بطيئة نسبياً في الاستجابة، دوناً عن الهواتف الأخرى سرعة الاستجابة لقفل البصمة.

سعر هاتف Samsung Galaxy A50

أعلنت الشركة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة عن سعر الهاتف في الأسواق التجارية، حيث

السعر في مصر 4000 جنية للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، أي ما يقابل 950 ريال سعودي.