سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 5G الجديد
صرحت شركة سامسونج الشهيرة والمتصدرة في صناعة الهواتف الذكية عن إطلاقها هاتف سامسونج Galaxy A34 5G، حيث يأتي هاتفها الجديد بتحديثات وإمكانيات عديدة متميزاً عن سلسلة الهواتف المعروفة Samsung A، في هذه السطور نسرد لكم أهم مواصفات وإمكانيات هاتف Samsung Galaxy A34 5G الجديد وسعره.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 5G الجديد
- يعمل الهاتف بمعالج قوي من نوع Samsung Exynos 1280 بتكنولوجيا 5 نانو بالإضافة إلى معالج رسومي من نوع Mali-G68.
- وبنظام تشغيل الهاتف Android 13 وواجهة من نوع One UI 5.
- الهاتف مزود بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل للظهر والإطار الجانبي.
- يأتي هاتفSamsung Galaxy A34 5G بأبعاد 159.7 × 74 × 8.1 ملم، ويزن نحو 186 جرام.
- بطارية الهاتف ليثيوم وسعتها 5000 ملي أمبير، وتدعم ميزة الشحن السريع بقوة 25 وات.
- الهاتف متوفر بثلاثة إصدارات تبعاً لسعة مساحة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي، حيث يأتي الإصدار الأول منه بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت رام .
- أما الإصدار الثاني فيأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام.
- ويأتي الإصدار الثالث بذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت رام.
- الهاتف مزود بشاشة من نوع Super AMOLED حجمها 6.4 بوصة، ودقتها 1080×2400 بكسل (+FHD)، بكثافة بكسلات 411 بكسل لكل بوصة.
الهاتف مقاوم للماء بمعيار IP67.
- يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق خاصية Face Unlock.
- الهاتف مزود بمنفذ USB من نوع USB Type-C 2.0.
- يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano Sim كما يدعم نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.
- كاميرا السيلفي الأمامية لالتقاط الصور والفيديوهات بدقة 13 ميجا بكسل، بفتحة العدسة F/2.2.
- يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، الأساسية منها تعمل بدقة 48 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8، الثانية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2 ، الثالثة تعمل بدقة 5 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، الرابعة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4.
- سعر الهاتف حوالي 280 دولار أمريكي وهو ما يعادل 5300 جنيهاً مصرياً.