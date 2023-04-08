سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A14 في الأسواق وأبرز مميزاته

قد أعلنت بشكل رسمي شركة سامسونج عن هاتفها الجديد الذي يتوفر معه العديد من الإمكانيات المميزة التي تشمل كاميرات جديدة ذات إمكانيات عالية مع بطارية قوية تتمتع بتصميم رائع حيث تستعد سامسونج خلال هذه الفترة إطلاق هاتفين جديدين من جالاكسي، والذي يشمل a14 4G وهاتف a54 5G لهذا سوف نتعرف على أهم مواصفات وإمكانيات هاتف سامسونج والمميزات الموجودة فيه بشكل تفصيلي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A14

نظام التشغيل يتمتع هذا الهاتف بأنظمة التشغيل أندرويد 13 المعالج دعم الهاتف بمعالج ثماني النواة Exynos 850 التخزين تخزين الهاتف بنسخة 64 جيجا مع أربع رامات ويوجد أيضا نسخة أخرى 128 جيجا مع أربع جيجا رام وأخيرا نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام. ألوان الهاتف ويوجد منه العديد من الألوان الرائعة مثل الفضي والأسود والأحمر. البطارية أما بالنسبة للبطارية جاءت بحجم 5000 ملي أمبير حيث يتمتع أيضا بشاحن قوته تصل إلى 15 وات. يوجد العديد من الخدمات المميزة الأخرى الموجودة في الهاتف والتي تشمل البصمة حيث يوجد بصمة الأصبع موجودة مع زر الباور وخامات الهاتف تمت صناعتها من البلاستيك.

أهم مميزات هاتف سامسونج جالاكسي

يوجد في هذا الهاتف كاميرا تصل دقتها إلى 50 ميجا بيكسل مع وجود فتحة عدسة f/ 1.8 أم الكاميرا الثانية تصل دقتها إلى 2 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة تصل الدقة فيها إلى 2 ميجا بكسل مع إمكانية عمل عازل بينما الكاميرا الأمامية دقتها 13 ميجا بيكسل مع دعم فلاش من نوع إل إي دي.

أهم مميزات هاتف سامسونج 5 G

يتميز هذا الهاتف بوجود بطارية ذات حجم كبير وجيدة ويدعم شركات اتصال الجيل الخامس.

يتميز أيضا بوجود وجهة سامسونج جديدة جميلة مع أنظمة تشغيل أندرويد 13 ويوجد منفذ 3.5 مللي خاصة بسماعات الأذن.

يتميز الهاتف بكارت ذاكرة خارجي مساحته تصل إلى 1 تيرابايت.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي A14

تم نزول هذا الهاتف داخل الأسواق في العديد من الدول العربية بسعر يصل إلى 216 دولار للنسخة الخاصة بهاتف 64 جيجا بايت مع 4 جيجا ويختلف سعره من مكان إلى آخر على حسب النسخة الخاصة بهذا الهاتف.

صور الهاتف