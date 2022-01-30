سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A12

نتعرف اليوم إلى احد احدث أجهزة الهواتف المحمولة من شركة سامسونج، الذي انتشر بشكل سريع بين مستخدمي الفئة ألاقتصادية من الهواتف خاصة لما يتميز به من تصميم جذاب جديد وألوان رائعة ومختلفة عما سبق بالرغم من أنة من الفئة الاقتصادية التي تفتقر غالبا إلى ابسط الإمكانات لسهولة توفره بسعر منخفض بالنسبة للمستهلك.

نتعرف اليوم عن قرب وبشكل أوضح لسعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A12 بعد التجربة وتبيان بعد النقط الهامة بالنسبة للمستخدم الذي يبحث عن جهاز قيم وفي نفس الوقت منخفض السعر مقارنة بالفئات الأعلى.

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الرابع 4G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها الشاشة بمقاس 6.5 من نوع PLS IPS بدقة 720 × 1600 بكسل

الوزن 205 جرام الأبعاد 164 × 75.8 × 8.9 مللي متر

مقاومة الماء غير مقاوم للماء نظام التشغيل Android 10

نوع SIM يدعم شريحتين من نوع Nano SIM الألوان يتوفر بأربعة ألوان:- (اسود، ابيض، ازرق، احمر)

خامة الظهر الواجهة من الزجاج و الظهر والإطار من البلاستيك المقاوم للتوصيم “أول مرة في الفئة الاقتصادية والمتوسطة” حماية الشاشة الشاشة من الزجاج غير مغطاة بطبقة حماية كما المعهود في الفئة الافتصادية و بعض أجهزة الفئة المتوسطة

الكاميرا الأمامية بجودة 8 ميجا بكسل بجودة تصوير 1080 ميجا بكسل الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات:- الأولى الأساسية بجودة 48 ميجا بكسيل الثانية بجودة 5 ميجا بكسيل (للتصوير الواسع) الثالثة بجودة 2 ميجا بكسيل (ماكرو) الرابعة بجودة 2 ميجا بكسيل (للعزل) فلاش من نوع LED

البطارية بطارية سَعَة 5000 مللي أمبير الشحن يدعم الشحن السريع حتى 15 وآت ولا يدعم خاصية الشحن اللاسلكي

الذاكرة الداخلية يتوفر بثلاث إصدارات:- 128 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت يدعم بِطاقة ذاكرة خارجي حتى 1 (تيرا بايت) الذاكرة العشوائية (الرامات) يتوفر بأربع إصدارات:- 2 جيجا بايت أو 3 جيجا بايت أو 4 جيجا بايت أو 6 جيجا بايت