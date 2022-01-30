سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A12

أحمد أشرف

نتعرف اليوم إلى احد احدث أجهزة الهواتف المحمولة من شركة سامسونج، الذي انتشر بشكل سريع بين مستخدمي الفئة ألاقتصادية من الهواتف خاصة لما يتميز به من تصميم جذاب جديد وألوان رائعة ومختلفة عما سبق بالرغم من أنة من الفئة الاقتصادية التي تفتقر غالبا إلى ابسط الإمكانات لسهولة توفره بسعر منخفض بالنسبة للمستهلك.

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A12 مميزاته وعيوبه 2022

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A12 مميزاته وعيوبه 2022

نتعرف اليوم عن قرب وبشكل أوضح لسعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A12 بعد التجربة وتبيان بعد النقط الهامة بالنسبة للمستخدم الذي يبحث عن جهاز قيم وفي نفس الوقت منخفض السعر مقارنة بالفئات الأعلى.

Samsung Galaxy a12 Nacho

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الرابع 4G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها
الشاشة بمقاس 6.5 من نوع PLS IPS بدقة 720 × 1600 بكسل
الوزن 205 جرام
الأبعاد 164 × 75.8 × 8.9 مللي متر

هاتف Samsung Galaxy a12 Nacho

مقاومة الماء غير مقاوم للماء
نظام التشغيل Android 10
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سعر ومواصفات الهاتف المنتظر Samsung Galaxy A13 5G قبل نزولة…

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نوع SIM يدعم شريحتين من نوع Nano SIM
الألوان يتوفر بأربعة ألوان:-

(اسود، ابيض، ازرق، احمر)

Samsung Galaxy A12

خامة الظهر الواجهة من الزجاج و الظهر والإطار من البلاستيك المقاوم للتوصيم “أول مرة في الفئة الاقتصادية والمتوسطة”
حماية الشاشة الشاشة من الزجاج غير مغطاة بطبقة حماية كما المعهود في الفئة الافتصادية و بعض أجهزة الفئة المتوسطة

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A12 مميزاته وعيوبه 2022

الكاميرا الأمامية بجودة 8 ميجا بكسل بجودة تصوير 1080 ميجا بكسل
الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات:-

الأولى الأساسية بجودة 48 ميجا بكسيل

الثانية بجودة 5 ميجا بكسيل (للتصوير الواسع)

الثالثة بجودة 2 ميجا بكسيل (ماكرو)

الرابعة بجودة 2 ميجا بكسيل (للعزل)

فلاش من نوع LED

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A12 مميزاته وعيوبه 2022

البطارية بطارية سَعَة 5000 مللي أمبير
الشحن يدعم الشحن السريع حتى 15 وآت

ولا يدعم خاصية الشحن اللاسلكي
الذاكرة الداخلية يتوفر بثلاث إصدارات:-

128 جيجا بايت

أو 64 جيجا بايت

أو 32 جيجا بايت

يدعم بِطاقة ذاكرة خارجي حتى 1 (تيرا بايت)
الذاكرة العشوائية (الرامات) يتوفر بأربع إصدارات:-

2 جيجا بايت

أو 3 جيجا بايت

أو 4 جيجا بايت

أو 6 جيجا بايت

سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A12 1 30/1/2022 - 12:37 ص

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السعر

السعر الرسمي بالنسبة للنسخة إل64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2600 جنية،

اما بالنسبة للنسخة إل128 جيجا مع 4 جيجا رام فتتوفر بسعر 2900 جنية.
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أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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