سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 10 Lite الجديد 2021

كشفت شركة شاومي عن أجدد هواتفها وهو Redmi Note 10 Lite والذي يحمل الكثير من الإضافات الجديدة عن الهواتف القديمة للشركة، فقد نزل في المتاجر والأسواق الصينية أولاً وسوف يتوفر في جميع أنحاء العالم خلال شهر، وقد حصد الهاتف على عدد ضخم من المبيعات نظراً للإمكانيات الجديدة ومنافسة الهواتف العالمية، إضافة إلي أن الهاتف سعره قليل يناسب جميع الأشخاص، كما أنه صمم بمعالج ثماني النواة وشاشة زجاجية بمنظر جميل، فاليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية مواصفات هاتف Redmi Note 10 Lite، ومواصفات الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف Redmi Note 10 Lite الجديد:

يقدم الهاتف الخدمات المميزة للمستخدمين من خلال الإضافات الحديثة في الهاتف، والذي سيطر على الأسواق في الوقت التي أعلنت شركة آبل عن هاتفها الجديد آيفون 13، وأعلنت أيضاً شركة سامسونج عن هاتف سامسونج Galaxy m52 5G، حيث تتنافس الشركات بقوة من خلال الإصدارات الجديدة لعام 2021، إليك بعض مواصفات هاتف Redmi Note 10 Lite :

صمم الهاتف بمعالج ثماني النواة.

يأتي الهاتف شاشة زجاجية من نوع AMOLED تأتي بقياس 6.74 بوصة بدقة FHD.

وأيضاً يأتي الهاتف بوزن 204 جرام، وهذا ما يميز الهاتف عن الهواتف المنافسة.

يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية رام بسعة 8 جيجا بايت.

يتوفر من الهاتف ذاكرتين 128 جيجا بايت، و64 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على بطارية خارقة كبيرة سعة 5260 مللي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع بقوة 30 واط.

يأتي الهاتف ب 4 كاميرات خلفية الأولى بدقة 16 ميجا بكسل لالتقاط صور وفيديو بدقة عالية، والثانية بدقة 64 ميجا بكسل تدعم ميزة البورتريه.

ويأتي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل والمميز أنها أيضاً تدعم ميزة البورتريه في التصوير الأمامي.

سعر هاتف Redmi Note 10 Lite الجديد 2021:

قد تم الإعلان عن السعر الرسمي للهاتف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة والذي تم الكشف عن مواصفات الهاتف الجديد وتقديمة للأشخاص، يصل سعر الهاتف ذاكرة 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية رام 8 جيجا بايت إلى 5000 جنيه مصرية، إي ما يعادل 300 دولار أمريكي