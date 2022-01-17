سعر ومواصفات هاتف Realme GT2 Pro وحش الهواتف الذكية القادم 2022

عصام فطيم

أعلنت شركة ريلمى الصينية يوم 4 يناير من العام الجديد 2022 عن أطلاق الهاتف العملاق  الرائد هاتف Realme GT2 Pro والمقرر طرحة في الأسواق يوم 8 من نفس الشهر ، تعتبر شركة ريلمى الصينية والمملوكة لشركة آوبو احد اكبر شركات تصنيع الهواتف المحمولة الذكية في العالم من الشركات المتميزة في تصنيع وإنتاج هواتف بإمكانيات كبيرة ومتميزة وخامات افضل من منافسيها خاصة داخل الأسواق الصينية، ويأتي بمزايا كثيرة من بينها الهاتف بشاشة كبيرة من نوع LTPO2 AMOLED ومع معدل تحديث 120 هيرتز بالإضافة إلي ذاكرة داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية تصل إلي 12 جيجا بايت، ويأتي بكاميرا بدقة تصوير فيديو بجودة 8K.

سعر ومواصفات هاتف Realme GT2 Pro وحش الهواتف الذكية القادم 2022 1 17/1/2022 - 11:29 م

مواصفات هاتف Realme GT2 Pro

سعر ومواصفات هاتف Realme GT2 Pro وحش الهواتف الذكية القادم 2022
Realme GT 2 pro
التصميم
  • تأتى بثقب صغير جدا في المنتصف
  • كما يأتي بالشكل المميز للظهر من خلال مربع الكاميرات.
الكاميرا الأمامية
  • الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 مثل جوال Vivo iQOO 9 pro.
الكاميرا الخلفية
  • الأولي الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 مثل هاتف شاومي 12 برو.
  • الثانية WIDE خاصة بتصوير الزوايا واسعة بدرجة 150 درجة 50 ميجا بيكسل.
  • الثالثة خاصة بالتكبير وتأتى باسم ميكروسكوب وبدقة 3 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/3.0.
 الذاكرة العشوائية
الذاكرة الداخلية
  • عدد 3 نسخة من السعة التخزينية.
  • لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي.
  • 128 GB
  • 256 GB
  • 512 GB
نظام التشغيل
  • يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد أصدار 12 مثل هاتف ريلمي 9 برو.
  • واجه مستخدم REALME UI 3.0.
المعالج من شركة كوالكوم الأمريكية طراز QUALCOMM SM 8450.
الشاشة
  • مقاس كبير 6.7 بوصة.
  • عليها طبقة حماية من النوع Corning Gorilla Glass Victus.
  • نوع  LTPO2 AMOLED.
  • درجة سطوع الشاشة بحد اقصي 1400 شمعة.
  • معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز.
  • دقة العرض أبعاد 1440 ×3200  بكسل بكثافة كبيرة 518 بكسل/بوصة.
شبكات الاتصالات
  • بدءا من الجيل الثاني وحتى الجيل  الخامس 5G مثل هاتف وان بلاص نورد 2.
  • يعمل بعدد 2 شريحة اتصالات من مقاس نانو.
أبعاد الهاتف
  • 163.2×74.2×8.2 مم، مع وزن 189 جرام.
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سعر ومواصفات هاتف Realme GT2 Pro وحش الهواتف الذكية القادم 2022
ريلمي جي تي 2 برو
  • الإضافات: يأتي الهاتف بسماعات مزدوجة خارجية ، ولا يوجد مدخل 3.5 مم خاص بالسماعات الخارجية، فيما يأتي الهاتف بمستشعرات التقراب والجيرسكوب والتسارع و البوصلة وتحديد الوان الطيف، يوجد بصمة لفتح قفل الشاشة مخفية تحت الشاشة، يدعم خاصية USB ON-THE GO  لتركيب فلاشة فى مدخل الشحن ونقل البيانات.
  • البطارية: يأتي الهاتف ببطارية من النوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملي أمبير ساعة ومن النوع غير قابل للإزالة.
  • الشحن: يأتي الهاتف داعم للشحن السريع بقوة 67 وات (يصل إلي 100% في 33 دقيقة حسب المعلن) ،مع مدخل شحن من النوع USB TYPE C 2.0.

مميزات هاتف Realme GT2 Pro

سعر ومواصفات هاتف Realme GT2 Pro وحش الهواتف الذكية القادم 2022
Realme GT 2 برو
  • يأتي الهاتف بشاشة مقاس كبير 6.7 بوصة ومن النوع  LTPO2 AMOLED.
  • معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز وبدرجة سطوع تصل إلى 1400 شمعة.
  • يأتي مع المعالج القوى من شركة كوالكوم طراز QUALCOMM SM 8450 SNAPDRAGON 8 GEN 1 .
  • يدعم شبكات الجيل الخامس  5G.
  • يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد إصدار 12.
  • يدعم خاصية الدفع عن بعد NFC.
  • كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل.
  • كاميرا WIDE خاصة بتصوير الزوايا واسعة بدرجة 150 درجة، وبدقة   50ميجا بيكسل.
  • ذاكرة داخلية تصل إلي 512 جيجا بايت.
  • كاميرا خاصة بالتكبير وتأتى باسم ميكروسكوب وبدقة 3 ميجا بكسل.
  • أمكانية تصوير فيديو بجودة تصل إلي 8K.
  • ذاكرة الوصول العشوائي الرام 12 جيجابايت.

عيوب هاتف Realme GT2 Pro

  • يدعم الشحن السريع بقوة 67 وات وليست اكثر من 100 وات كما في المنافسين.
  • لا يوجد به مدخل 3.5 مم خاص بالسماعات الخارجية.
  • لا يدعم الشحن اللاسلكي وأيضا لا يدعم الشحن اللاسلكي العكسي .
  • لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي من النوع MICRO SDXC.
  • لا يوجد به درايو.

سعر هاتف Realme GT2 Pro

  • يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية  حسب الشركة المصنعة بسعر 895 يورو.
  • من المحتمل أن يتوفر مصر 18000 بسعر جنيه مضري.
  • ومن المحتمل أن يتوفر السعودية 4000 ريال سعودي.
  • المحتمل أن يتوفر الأمارات 3900 درهم أماراتي.

وفى النهاية قد أوضحنا في المقال المواصفات الخاصة بهاتف Realme GT2 Pro و العيوب والمميزات و كذلك الأسعار العالمية والمحلية المتوقعة.

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عصام فطيم

مهندس اعمل في بتروجت للخدمات البترولية مهتم جدا بكل برامج تطوير الذات وأعشق البرامج الرياضية بحب القراءة وكتابة المقالات.


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