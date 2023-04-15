سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 8 4G

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo Reno 8 ويفضل الكثير من مستخدمين أوبو في الوطن العربي سلسلة Oppo Reno ولكن الهاتف الجديد جاء بمواصفات قديمة ولم يقدم شيئا جديدا.

مواصفات تفاصيل مواصفات التخزين / الرام : 256 جيجا مع 8 جيجا رام

الكاميرا : خلفية ثلاثية 64+2+2 م.ب. / امامية 32 م.ب.

الشاشة : 6.43 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير

نظام التشغيل : اندرويد 12

البطارية: 4500 مللي أمبير

تفاصيل المواصفات لهاتف Oppo Reno 8 4G:

– يدعم الهاتف الجديد شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

– يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G.

– يتوفر في الهاتف ضو ليد يضيء حول الكاميرات أثناء الشحن أو تلقي الإشعارات.

– يدعم الهاتف زيادة المساحة عن طريق تركيب ذاكرة خارجية.

– يأتي إصدار الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا.

– الهاتف مقاوم للقطرات المياه الخفيفة بشهادة IPX4.

– يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G بتكنولوجيا 6 نانو.

– الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/ 2.4.

– الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/ 1.7.

الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/ 3.3 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الميكروسكوب أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/ 2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

– يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل وبجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

– يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

– البلوتوث يأتي بإصدار 5.1 بالإضافة لدعمه إلى ال A2DP، LE، aptX HD.

– يدعم الهاتف الجديد نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS وأنظمة الملاحة الأخرى.

– يدعم الهاتف أيضا معظم المستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب.

– البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

– يأتي الهاتف مع نظام تشغيل أندوريد 12 مع واجهة أوبو ال ColorOS 12.1.

يتوفر الهاتف الجديد Oppo Reno 8 4G باللون الأسود واللون الذهبي.

عيوب الهاتف Oppo Reno 8 4G:

– المعالج ليس الأقوى في هذه الفئة.

– لا يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

– سعره مرتفع.

– الحافة السفلية للشاشة كبيرة.

– لا يدعم كاميرا تصوير واسع.

– معدل تحديث الشاشة ليس الأسرع.

مميزات هاتف Oppo Reno 8 4G:

– البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير.

– البصمة مدمجة بالشاشة وتقدم أداء ممتاز.

– يدعم الهاتف زيادة المساحة عن طريق تركيب ذاكرة خارجية.

– يدعم الهاتف شريحتين اتصال.

تصميم مميز بخامات ممتازة.

سعر هاتف Oppo Reno 8 4G:

سعر الهاتف في مصر للنسخة 256 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام بسعر حوالي 12000 جنية.