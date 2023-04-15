سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 8 4G
أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo Reno 8 ويفضل الكثير من مستخدمين أوبو في الوطن العربي سلسلة Oppo Reno ولكن الهاتف الجديد جاء بمواصفات قديمة ولم يقدم شيئا جديدا.
|مواصفات
|تفاصيل
|مواصفات
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تفاصيل المواصفات لهاتف Oppo Reno 8 4G:
– يدعم الهاتف الجديد شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.
– يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G.
– يتوفر في الهاتف ضو ليد يضيء حول الكاميرات أثناء الشحن أو تلقي الإشعارات.
– يدعم الهاتف زيادة المساحة عن طريق تركيب ذاكرة خارجية.
– يأتي إصدار الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا.
– الهاتف مقاوم للقطرات المياه الخفيفة بشهادة IPX4.
– يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G بتكنولوجيا 6 نانو.
– الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/ 2.4.
– الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/ 1.7.
الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/ 3.3 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الميكروسكوب أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/ 2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.
– يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل وبجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.
– يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.
– البلوتوث يأتي بإصدار 5.1 بالإضافة لدعمه إلى ال A2DP، LE، aptX HD.
– يدعم الهاتف الجديد نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS وأنظمة الملاحة الأخرى.
– يدعم الهاتف أيضا معظم المستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب.
– البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.
– يأتي الهاتف مع نظام تشغيل أندوريد 12 مع واجهة أوبو ال ColorOS 12.1.
يتوفر الهاتف الجديد Oppo Reno 8 4G باللون الأسود واللون الذهبي.
عيوب الهاتف Oppo Reno 8 4G:
– المعالج ليس الأقوى في هذه الفئة.
– لا يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K.
– سعره مرتفع.
– الحافة السفلية للشاشة كبيرة.
– لا يدعم كاميرا تصوير واسع.
– معدل تحديث الشاشة ليس الأسرع.
مميزات هاتف Oppo Reno 8 4G:
– البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير.
– البصمة مدمجة بالشاشة وتقدم أداء ممتاز.
– يدعم الهاتف زيادة المساحة عن طريق تركيب ذاكرة خارجية.
– يدعم الهاتف شريحتين اتصال.
تصميم مميز بخامات ممتازة.
سعر هاتف Oppo Reno 8 4G:
سعر الهاتف في مصر للنسخة 256 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام بسعر حوالي 12000 جنية.