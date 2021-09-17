سعر ومواصفات هاتف Oppo k9 pro الهاتف الشبابي المفاجأة في السعر

كشفت شركة Oppo العالمية عن الهاتف الجديد Oppo k9 pro ذات الفئة المتوسطة من الجوالات وصاحب الكاميرا المميزة التي تضمن لك عملية تصوير فيديو وصور بطريقة مميزة للغاية، كما أن أن الهاتف يأتي بسعر منخفض وإمكانيات جيدة، حيث تقدم شركة اوبو العديد من الهواتف الذكية المميزة والذي يضعها دائما في مقدمة شركات المحمول التي توفر للعملاء من كل أنحاء العالم جودة هاتف تنخفض فيه العيوب وتتزايد فيه المزايا.

مواصفات هاتف Oppo k9 pro

شاشة الهاتف: من نوعية IPS LCD وجودة بلص HD، ودقة 720*1600، بالإضافة إلي أن حجم الشاشة 6.43 بوصة، تحتوي الشاشة أيضاً على قارئ بصمة موجود أسفل الشاشة.



الكاميرا الخلفية: يأتي الجوال بثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، والثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية: تقدم جودة مميزة من التصوير حيث أن دقة العدسة الأمامية 32 ميجا بكسل.

المعالج: يأتي معالج oppo K9 Pro من إنتاج شركة Media Tek من نوعية Dimensity 1200 من نواة cortex- a78.

الذاكرة الداخلية: يأتي هاتف اوبو k9 pro بذاكرة 256 جيجا بايت وإصدار اخر بذاكرة 128 جيجا بايت.

بذاكرة 256 جيجا بايت وإصدار اخر بذاكرة 128 جيجا بايت. البطارية: يحمل الهاتف بطارية بحجم 4400 مللي أمبير.

الشحن: الجوال يدعم تقنية الشحن السريع 65 واط.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 بواجهة مستخدم Color OS 11.1.

الذاكرة العشوائية: يأتي الجوال بذاكرة رام 12 جيجا للإصدار الأول والاصدار الآخر 8 جيجا رام.

نظام التشغيل Android 11 الذاكرة الداخلية 4400 الكاميرا الخلفية 64+8+2 الشاشة 6.4 الذاكرة العشوائية 8+6

سعر جوال اوبو k 9 برو

يتوفر من جوال oppo k9 pro ثلاثة ألوان بداية من اللون الأزرق والأسود والفضي، تعد أسعار الهاتف كالتالي:

سعر oppo k9 pro في مصر 4835 جنية مصري.

في مصر 4835 جنية مصري. سعر اوبو ك 9 برو في السعودية بقيمة 1150 ريال سعودي.

في السعودية بقيمة 1150 ريال سعودي. سعر الهاتف العالمي 308 دولار.

ونذكر عشاق هواتف شركة اوبو بهاتفها الذكي Oppo Reno 5 g صاحب الأداء المميز في اخر اصدارات شركة اوبو خلال العام الجاري، مناصفه مع جوال Samsung galaxy A52sالذي حقق نسبة مبيعات كبيرة جداً خلال الفترة الماضية.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح سعر ومواصفات هاتف Oppo k9 pro الهاتف الشبابي المفاجأة في السعر.