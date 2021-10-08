سعر ومواصفات هاتف Oppo F19s الجديد 2021 ومميزاته

أعلنت شركة أوبو عن إصدار هاتفها الجديد Oppo F19s الذي يحمل الكثير من المواصفات الجديدة والمميزة، حيث سوف يتم الإعلان عن موعد نزول الهاتف في الأسواق في المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد في المقر الرئيسي للشركة، ينتظر العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم إطلاق الهاتف، تصدر الهاتف محركات البحث في الآونة الأخيرة وجذب انتباه المستخدمين في حال عرض الشكل الأولي للهاتف من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، فاليوم سوف نعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية مواصفات هاتف Oppo F19s، وسعر الهاتف في الأسواق.

مواصفات هاتف Oppo F19s الجديد 2021:

يحمل الهاتف الجديد الكثير من الإضافات الجديدة التي تعجب المستخدمين والتي لم توضع في إي هاتف للشركة، ولهذا ينتظر المتابعين الهاتف بلهفة للبدء بتجربة الأداء الرائع التي يقدمه الهاتف، وقد تم الإعلان عن الهاتف في ظل الهواتف التي جديدة التي أعلنت عنها الشركات المنافسة مثل شركة آبل فقد أصدرت هاتف آيفون 13 المميز، وشركة سامسونج التي أعلنت عن أفضل هاتف Galaxy m52 5G الذي حصل على عدد كبير من المبيعات في الأسواق العربية والأجنبية، ولكن الهاتف الجديد ينافس الهواتف الأخرى، إليك مميزات هاتف Oppo F19s:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Amoled، بدقة 2400×1080بكسل، وأبعاد الشاشة 20:9، وحجمها 6.43بوصة.

ويحتوي على معالج ثماني النواة من نوع كوالكم سناب دراجون، معالج رسومات من نوع Andrew610.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية رام جيجا بايت.

ويحتوي أيضاً على ذاكرة خارجية 128 جيجا بايت.

ومن المميز في الهاتف أنه يأتي ب3 كاميرات خلفية، الأولى بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية بدقة 24 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 16 ميجا بكسل تدعم ميزة البورتريه.

ويأتي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل تدعم أيضاً ميزة البورتريه وهذا ما يميز الهاتف عن الهواتف الأخرى.

سعر هاتف Oppo F19s الجديد 2021:

سوف يتم الإعلان عن سعر الهاتف في المؤتمر الصحفي الخاص بشركة أوبو، ولكن سوف ينزل في الأسواق بسعر 1000 ريال سعودي، أي بسعر 4200 جنيه مصري.