سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2 بأحدث تقنية 5G وبسعر مغري جداً

بات الحديث عن سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2 كثير خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان شركة (وأن بلص) عن الهاتف الجديد الذي يدعم خاصية 5G، ويمتلك الكثير من المواصفات الذي تجعله منافس قوي للعديد من الهواتف الذكية، يضم الجوال شاشة كبيرة تصل إلي ٦.٤٣ بوصة مع كاميرا خلفية ثلاثية، يتوفر بعدة ألوان مثل الأخضر، الأزرق، الرمادي.

مواصفات هاتف OnePlus Nord 2

الذاكرة الداخلية ١٢٨ جيجا بايت، ٢٥٦ جيجا بايت للتخزين.

الذاكرة العشوائية ٨ جيجا بايت أو ١٢ جيجا بايت رامات.

هيكل الجوال الظهر مصنوع من الزجاج، الجانب مصنوع من البلاستيك.

الألوان الأخضر، الرمادي، الأزرق، البصمة مدمجة بالشاشة.

الشبكات يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس.

الوزن القائم: للجوال ١٨٩ جرام.

أبعاد الهاتف: السمك ٨.٣ مم ، الطول ١٥٨.٩ مم، العرض ٧٣.٢ مم.

شرائح الاتصال Nano SIM، ثنائي الشريحة في وضع الاستعداد.

الكاميرا والتصوير: الكاميرا الأمامية بدقة ٣٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.5، تسجيل الفيديو بدقة 1080P FHD.

الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط الأولي 50 ميجابكسل (رئيسية) مزودة بعدسة F/1.9.

الثانية بدقة 8 ميجا بكسل (زاوية واسعة) ذو عدسة F/2.3.

الثالثة بدقة ٢ ميجا بكسل (أحادية اللون) ذو عدسة F/2.4.

الفلاش: يوجد فلاش مزدوج.

تصوير الفيديو: بدقة p2160 4K ، بدقة p1080 FHD

البطارية سعة ٤٥٠٠ مللي أمبير غير قابلة للإزالة نوع ليثيوم بو.

الشحن: يدعم الشحن السريع بقدرة ٦٥ واط، يتم شحن البطارية خلال نصف ساعة حتي الامتلاء بالكامل بنسبة ١٠٠ في المئة.

الصوت يدعم السماعات الخارجية، سماعات ستيريو.

نظام التشغيل يدعم اندرويد ١١.

الشاشة يدعم نوع Fluid AMOLED، مقاس ٦.٤٣ انش، يتم التحديث للشاشة بنسبة 90 هرتز، ذو ابعاد ٢٠.٩

الخصائص والاتصال: يدعم GPS لتحديد الموقع، تقنية NFC، البلوتوث إصدار – 5.2 ، يدعم الواي فاي للنت الهوائي.

المعالج ثماني النواة MediaTek Dimensity 1200 5G، معالج الرسومات Mali-G77 MC9.

مميزات موبايل one plus Nord 2 5G

يدعم خاصية الشحن السريع البطارية.

الذاكرة العشوائية نسخة ٨ جيجا بايت واخرى ١٢ جيجا بايت.

يدعم كاميرا ثلاثية الرئيسية بها بدقة ٥٠ ميجا بكسل.

الشاشة به ممتازة وكبيرة وقابلة لمعدل التحديث ٩٠ هرتز.

المعالج ثماني النواة.

الهاتف يدعم مستشعرات التسارع، البوصلة، التقارب، جيروسكوب.

الجوال ذو حماية مع البصمة التعرف علي الوجه أيضا و كلمة السر والرقم السري.

عيوب هاتف وان بلص نورد ٢ فايف جي

الكاميرا السلفي لا تدعم خاصية 4k لتسجيل الفيديو.

الكاميرا الأمامية السلفي لا تحتوي علي فلاش.

الهاتف لا يدعم ذاكرة أضافية كارت ميمورى.

الجوال لا يدعم مدخل سماعات الأذن.

الموبايل لا يدعم راديو fm.

علبة جوال one plus Nord2 5G

رأس الشاحن.

وصلة كابل USB.

دبوس الشرائح.

جراب الحماية.

الهاتف one plus 2 5G.

ونذكركم بأحدث الهواتف الجديدة:

سعر موبايل وان بلص نورد ٢ فايف جي

السعر في جمهورية مصر العربية 6700 جنيه.

ثمن الجوال في المغرب 3800 درهم.

قيمة الهاتف بدولة المملكة العربية السعودية ١٦٠٠ ريال.

الشراء من دولة الجزائر ٥٧٧٠٠ دينار.

سعر الجوال بالدولار الأمريكي ٤٣٠ دولار.

وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2.