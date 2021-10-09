سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9Rt وان بلاص 9 أر تي مفاجأة 2022

البحث مازال مستمر حول سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9Rt الذي يقدم أداء رائع جدا من حيث جودة الكاميرا الخلفية الرباعية أو من حيث قوة المعالج الخارقة والبطارية الضخمة التي يحتويها الجوال، لهذا تزايد عمليات البحث حول سعر ومواصفات الجوال، الذي نقوم من خلال الفقرات التالية بشرح جميع خصائص هذا الجوال.

مواصفات هاتف OnePlus 9Rt

تعد أبرز مواصفات الهاتف الجبار كما يطلق عليه فئات كثيرة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

مواصفات الشاشة:

يضم الهاتف شاشة حجمها 6.55 بوصة تستحوذ على 86.8% من الواجهة الرئيسية للهاتف، دقتها 1080*2400 بكسل، بنسبة 9:20، تدعم اللمس المتعدد، وتغطي بطبقة من زجاج كورنينج غوريلا 5، نوع هذه الشاشة FLUID AMOLED مثل جوال Samsung a13 5g.

مواصفات الكاميرا الخلفية:

يضم الجوال 4 كاميرات خلفية مع مزايا الفلاش الليد المزدوج، وبانوراما، HDR، الكاميرا الأولي من الكاميرات الخلفية تأتي 50 ميجا بكسل، 24mm عريضة وفتحة عدسة f1.9، الكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل 14 mm، فتحة عدسة f2.2 عريضة جداً، فيما تأتي الكاميرا الثالثة من الجوال بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.4، فيما تجد الكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.4.

مواصفات الكاميرا الأمامية:

تاني الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل عريضة، مع فتحة عدسة f2.4، مع مزايا تسجيل الفيديو 1080بكسل، 30 إطار في الثانية، مع مثبت إلكتروني Gyro Els فضلا عن مزايا auto HDR.

مواصفات الذاكرة:

بضم الجوال ذاكرة داخلية حجمها 256 جيجا بايت للإصدار الأول وذاكرة أخري للإصدار الثاني من الهاتف مقدارها 128 جيجا بايت، كما تضم للإصدار الأول ذاكرة عشوائية قيمتها 12 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية أخري قيمتها 8 جيجا بايت، كما في جوال Oppo A55 4G.

قوة المعالج ونظام التشغيل:

يضم الجوال معالج قوي من كوالكوم Snapdragon 5G 870 مع دقة تصنيع 7 نانومتر، فيما تأتي سرعة المعالج ثماني النواة 1*3.2 جيجا هرتز، ويأتي المعالج الرسومي من ادرينو 650، أما عن نظام التشغيل فجاء علي غير المتوقع بنظام أندرويد 12 مع واجهة المستخدم oxygen os 12، وذكركم بهاتف Realme C25Y.

قوة البطارية:

بداخل هاتف وان بلاص 9 أر تي بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة تدعم الشحن السريع جدا بقوة 65 واط، يمكنكم شحن الهاتف في زمن لا يتجاوز 38 دقيقة فقط، قوة البطارية 4500 ملي أمبير، المميز مثل مواصفات Motorola Moto E40.

خصائص الاتصال:

يدعم جوال هاتف OnePlus 9Rt تقنية اتصال 5G الأحداث من بين شبكات الاتصال فضلاً عن دعم اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع، كما يضم جاك 3.5 ملم.

سعر هاتف وان بلاص 9 أر تي OnePlus 9Rt

سعر الجوال في مصر 8800 جنية مصري.

سعر الهاتف في السعودية 2089 ريال سعودي.

سعر هاتف OnePlus 9Rt في الإمارات 2044 درهم إماراتي.

في الإمارات 2044 درهم إماراتي. تسعيرة هاتف في الأردن 393 دينار أردني.

سعر جوال OnePlus 9Rt بالدولار الأمريكي 554 دولار.

وصلنا إلي ختام توضيح سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9Rt