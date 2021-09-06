 سعر ومواصفات هاتف Nokia x70 pro 5G بكاميرا 200 ميجا بكسل وبطارية 6500 mAh

كشفت شركة نوكيا عن هاتفها الجديد Nokia x70 pro 5G المتوقع أن ينافس بقوة هواتف سامسونج وآوبو وهواوي، نظراً لما يضمه الهاتف من مواصفات رائعة وخاصة في قوة الكاميرا الخلفية ذات الجودة العالية والبطارية التي تصمد لعدة أيام دون الحاجة إلي الشحن، فضلاً عن حجم الشاشة الكبير وجودة الفيديوهات، وغيرها من المواصفات المميزة التي بالطبع يحتاجها فئات كثيرة من الأشخاص الراغبين حمل هاتف يتمتع بقوة بطارية وجودة كاميرا وسرعة أداء، لذا نقدم إليكم عبر هذا التقرير المفصل جميع خصائص ومواصفات الهاتف الحبار هاتف Nokia x70 pro 5G.

مواصفات هاتف Nokia x70 pro 5G

الكاميرا الخلفية الرئيسية 200 ميجا بكسل والثانية 48 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة 32 ميجا بكسل، والرابعة 16 بيكسل، والخامسة بدقة 5Mp.

الكاميرا الأمامية 64 ميجا بكسل.

الذاكرة العشوائية 12 جيجا رام.

البطارية بقوة 6500 mAh.

المعالج: Snapdragon 888

الذاكرة الداخلية: يوجد إصدار به ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، ويوجد إصدار أخر يحتوي على ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

الشاشة: تأتي بحجم 6.9 بوصة من نوعية super Amoled screen.

دقة الشاشة: 3840*2160 بكسل.

يدعم الشحن السريع بقوة 65 وأت.

إمكانية أضافه ذاكرة خارجية تصل إلي واحد تيرابايت.

يدعم بصمة الأصبع وجميع المستشعرات.

يدعم البلوتوث ومقبس صوت 3.5ملم وكذلك مكبرات الصوت.

يدعم شريحتين اتصال من نانو.

نظام التشغيل أندرويد 12.

أبعاد الهاتف 161*76*8.7 ملم.

وزن الهاتف 181 جرام.

سعر هاتف Nokia x70 pro 5G

يتوفر من الهاتف عدة ألوان (اسود,ازرق, بني)، حيث لم يصدر سعر الهاتف بشكل رسمي حتي الآن ولكن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف العالمي 700 دولار تقريبا، حيث من المقرر أن يتم الانطلاق الرسمي للهاتف في منتصف سبتمبر 2021، حيث يأتي الهاتف ضمن السلسلة الرائدة في تكنولوجيا المحمول لشركة نوكيا والتي كان أخرها هاتف Nokia G50 5g.

إلي هنا وصلنا إلي ختام سعر ومواصفات هاتف Nokia x70 pro 5G بكاميرا 200 ميجا بيكسل.