Motorola تعلن هاتفها المحمول الجديد Motorola Moto G Stylus (2022)، وفي هذا الموضوع سوف نتطرق إلى معرفة سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G Stylus (2022) في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Motorola Moto G Stylus 2022

مميزات عامة الهاتف مزود بنظام تشغيل أندرويد الإصدار 12، يعمل الهاتف بشبكة الجيل الخامس(GSM / HSPA / LTE / 5G) عن طريق تركيب شريحة مزدوجة من نوع nano sim، ويصل وزن الجهاز إلى 215 جرام، ومتوفر في لونين أساسيين (الأخضر، الأزرق) مميزات الشاشة الشاشة من نوع IPS LCD حجمها 6.8 بوصة، وتصل دقتها حوالي (1080*2460) بكسل، تستحوذ على 86 في المئة من واجهة الهاتف، بيمنا تبلغ سرعة تحديث الشاشة إلى 120 هرتز.

مميزات العتاد الداخلي الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة من نوع Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، وتردد هذه الأنوية هي كالتالي:

2*2.2 جيجاهرتز (Kryo 660 Gold)

4*1.7 جيجاهرتز (Kryo 660 Silver)

ولي التخزين العشوائي (RAM) يبلغ 8 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية تصل 256 جيجابايت. مميزات الكاميرا إن ما يميز ظهر الهاتف هي الكاميرات الثلاثة التي تصل دقتها إلى 50 + 8 + 2 ميجا بكسل، وتصل دِقَّة تصوير الفيديو إلى :

[email protected]/60fps وأما الكاميرا الأمامية فدقتها تصل الأمامية 16 ميجا بكسل، وتصل دِقَّة تصوير الفيديو إلى :

[email protected]

مميزات البطارية سعة البطارية تصل إلى 5000 ميلي أمبير في الساعة من نوع (Li_po)، وشاحن الهاتف من نوع USB Type-C 2.0.

سعر هاتف Motorola Moto G Stylus 2022

سعر الهاتف المحمول في الأسواق العالمية فهو 500 دولارًا أمريكي، والأسواق المحلية فهنالك احتمال زيادة أو نقصان 10 في المئة من سعر الهاتف العالمي، وذلك راجع لاختلاف المناطق والأسواق.