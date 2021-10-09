أقوى موبايل من إنفينيكس .. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero X Pro الجديد

أطلقت شركة إنفينيكس هاتف جديد يدعى Infinix Zero X Pro ومواصفات هذا الهاتف جديدة عما أصدرته شركة إنفينيكس عما قبل، شكل الهاتف مختلف كليا حتى ترتيب الكاميرات مرتبة بشكل مميز لما نرى هذا الترتيب من قبل حيث يصل زوم الكاميرا الى 60X، كما يدعم الهاتف حتى الجيل الرابع 4G، قم بمتابعه المقالة حتى تتعرف على أهم المميزات والعيوب في الهاتف.

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Infinix Zero X Pro

هاتف إنفينيكس زيرو اكس برو تم أصدارة في شهر سبتمبر 2021 بثلاثة ألوان مختلفة وهما: الفضي والأسود والبني ومن مواصفات الهاتف:

حجم شاشة الهاتف: 6.67 بوصة، مع معدل تحديث يصل الى 120 هرتز.

وزن الهاتف: 193 جرام.

معالج الهاتف: ثماني النواة Mediatek Helio G95.

دقة شاشة الهاتف: 1080×2400 بكسل.

الذاكرة الداخلية للهاتف: 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، وكلهما يأتي بـ 8 رام.

نظام تشغيل الهاتف: اندرويد 11.

الكاميرا الأمامية للهاتف: 16 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة F/2.0.

الكاميرا الخلفية: الكاميرا الأولى: 108 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثانية: 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة والأخيرة: 8 ميجا بكسل مع زاوية واسعة.

متوفر في الهاتف فلاش رباعي.

مستشعر البصمة مدمج في الشاشة.

بطارية الهاتف: 4500 ملي أمبير، بقوة 45 واط.

الكاميرا الأمامية والخلفية كلهما يدعما تصوير فيديو بدقة 1080P FHD.

مميزات هاتف إنفينيكس زيرو اكس برو

متوفر في الهاتف الوضع الليلي، ووضع حماية العين.

يدعم الهاتف الفلاش في الكاميرا الخلفية، والاوتو فوكوس.

يدعم الهاتف الفلاش في الكاميرا الأمامية.

يدعم الهاتف الراديو.

يدعم الهاتف السماعة الخارجية، وأيضا منفذ 3.5 ملي للسماعة.

يمكن شحن 40% في 15 دقيقة فقط.

متوفر جميع أنواع الحماية في الهاتف.

يدعم الهاتف شريحتين+ كرت ذاكرة خارجي لتزويد المساحة.

مستشعر البصمة مدمج داخل الشاشة.

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عيوب أنفنكس Zero X Pro

لا يدعم الهاتف تقنية NFC.

الهاتف مصنوع من البلاستيك.

الكاميرا الخلفية بارزة قليلا، ومن الممكن إن تتعرض للكسر بسهولة.

الهاتف سعرة مرتفع بسبب أداء الكاميرا الخلفية.

لا يدعم الهاتف الجيل الخامس.

سعر Infinix Zero X Pro