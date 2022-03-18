سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE وحش التصوير ملك الفئة المتوسطة

أحمد أشرف السيد

أعلنت شركة هواوي Huawei  عن وحش التصوير الإصدار الجديد من سلسلة Nova الشهيرة، حيث يحتوي هاتف هواوي نوفا 9 أس إي، على قدرات تصويرية كبيرة بالنسبة لهذا النوع من الهواتف ذات الفئة المتوسطة، حيث الكاميرا الرئيسية تضم مستشعر بدقة 108 ميجا بكسل والتي يقبل على شراؤها واستخدامها الآلاف من الشباب، حيث يأتي هذا الهاتف بدعم من شركة جوجل العالمية.

سعر ومواصفات هاتف HuAWEI nova 9 SE
المحتويات
سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE وحش التصوير ملك الفئة المتوسطة:-
مميزات هاتف Huawei Nova 9 SE:-
أما أبرز عيوبه فهي :-
سعر هاتف Husawei Nova 9 SE:-

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE وحش التصوير ملك الفئة المتوسطة:-

يعد هاتف هواوي الجديد من سلسلة إصدار نوفا 9 اس اي هو ملك الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، فهو الجهاز المثالي للشباب، حيث أنه بنظام كاميرا رباعي بدقة 108 ميجا بكس مدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي يتضمن ما يلي:-

  • كاميرا رئيسية خلفية بدقة 108 ميجا بكسل.
  • عدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجا بكسل.
  • بوكية بدقة 2 ميجا بكس.
  • عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.
  • كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل.
  • الشاشة بحجم 6.78 بوصة، بدقة 2388 × 1080 بيكسل بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 90 هرتز.
  • المعالج ثماني النواة.
  • واجهة المستخدم EMUI 12
  • 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية + 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية.
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ويمكن لهذا النظام الرباعي لكاميرا هاتف HUAWEI nova 9SE من أخذ الصور والتقاطها في الظلام، بالإضافة إلى زيادة سطوع الشاشة، وتقليل الضوضاء وتحسين الشكل الديناميكي للصورة.

كما يمكن لهذا النظام من الكاميرا، التقاط سيلفي مثالي في الإضاءة المنخفضة وذلك من خلال استخدام ميزة Super Night Shot التي تتعرف بدقة متناهية على الوجوه البشرية وتقوم بتحسين الخلفية أثناء تصفية الضوضاء.

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE وحش التصوير ملك الفئة المتوسطة 1 18/3/2022 - 3:40 م

مميزات هاتف Huawei Nova 9 SE:-

  • شكل أنيق.
  • شحن سريع بقوة 66 واط.
  • كاميرا رئيسية بقوة 108 ميجا بكسل.

أما أبرز عيوبه فهي :-

  • لا يدعم تركيب كارت ميموري.
  • لا يدعم تصوير فيديوهات ذات 4K.
  • لا يدعم تقينة ال 5G.

سعر هاتف Husawei Nova 9 SE:-

يتوافر هاتف هواوي نوفا 9 اس اي في ثلاث ألوان هي الأزرق، والأسود والأبيض، والمتوقع أن يتم طرحه في مصر بسر 5000 جنيه مصري، حيث أنه يمكن الحجز المسبق له على الموقع الرسمي لشركة هواوي في ماليزيا بسعر 300 يورو.

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE وحش التصوير ملك الفئة المتوسطة 2 18/3/2022 - 3:40 م

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أحمد أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي



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