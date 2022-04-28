سعر ومواصفات هاتف huawei nova 9 se في الأسواق العالمية

مواصفات عامة

الهاتف مزود بنظام تشغيل أندرويد الإصدار 11، وواجهة المستخدم مقدمة من طرف EMUI 12.

يعمل الهاتف بشبكة الجيل الرابع (GSM, HSPA, LTE, 4G) عن طريق تركيب شريحة مزدوجة من نوع nano sim، ويصل وزن الجهاز إلى 191 جرام، ومتوفر في ثلاث ألوان رئيسية (الأسود، الأبيض، الأزرق).