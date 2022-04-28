سعر ومواصفات هاتف huawei nova 9 se في الأسواق العالمية
شركة هواوي الصينية تعلن هاتفها المحمول huawei nova 9 se، وفي هذا الموضوع سوف نتطرق إلى معرفة سعر ومواصفات هاتف huawei nova 9 se في الأسواق العالمية.
مواصفات هاتف huawei nova 9 se
|مواصفات عامة
|الهاتف مزود بنظام تشغيل أندرويد الإصدار 11، وواجهة المستخدم مقدمة من طرف EMUI 12.
يعمل الهاتف بشبكة الجيل الرابع (GSM, HSPA, LTE, 4G) عن طريق تركيب شريحة مزدوجة من نوع nano sim، ويصل وزن الجهاز إلى 191 جرام، ومتوفر في ثلاث ألوان رئيسية (الأسود، الأبيض، الأزرق).
|مميزات الشاشة
|الشاشة من نوع IPS LCD حجمها 6.78 بوصة، وتصل دقتها حوالي(1080*2400) بكسل، بيمنا تبلغ سرعة تحديث الشاشة إلى 90 هرتز.
|مواصفات العتاد الداخلي
|الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 680 4G، وتردد هذه الأنوية هي كالتالي:
4*2.4 جيجاهرتز
4*1.9 جيجاهرتز
ولي التخزين العشوائي (RAM) يبلغ 8 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية تصل 128 جيجابايت.
|مميزات الكاميرا
|إن ما يميز ظهر الهاتف هي الكاميرات الأربعة التي تصل دقتها إلى 108 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل، وتصل دِقَّة تصوير الفيديو إلى :
4K/[email protected]
[email protected]
وأما الكاميرا الأمامية فدقتها تصل الأمامية 16 ميجا بكسل، وتصل دِقَّة تصوير الفيديو إلى :
|مميزات البطارية
|سعة البطارية تصل إلى 4000 ملي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 واط، (وحسب إعلان الشركة فإن شحن 75 % من سعة البطارية تستغرق فقط 20 دقيقة).
محتويات علبة هاتف huawei nova 9 se
عند شراء الهاتف فإن محتويات العلبة تتوفر على :
- الهاتف
- شاحن سريع
- كابل الشحن من نوع usb type-c
- سماعة رأس من نوع usb type-c
- دبوس لإخراج الشرائح
- جراب لظهر الجوال
- واقي لحماية للحماية الشاشة
عيوب هاتف huawei nova 9 se
- الهاتف لا يدعم خدمات Google play بشكل رسمي.
- افتقار لمنفذ السماعات الأذن من نوع 3.5mm jack.
سعر هاتف huawei nova 9 se
- سعر الهاتف في الأسواق المصرية : 7499 جنيه مصري.
- سعره في الأسواق السعودية : 1199 ريال سعودي.
- سعره في الأسواق المغربية : 3477 درهم مغربي.