تقنية

سعر ومواصفات هاتف Honor 90.. الكاميرا الأقوى على الإطلاق والإمكانيات الجبارة

محمد النجار

أعلنت شركة هونر خلال الأسابيع الماضية عن هاتف Honor 90، الذي يأتي بإصدارين، ومن المقرر أن يتم الكشف عنه في الهند قريبًا، ويقدم مواصفات قوية، أهمها الكاميرا التي تأتي بقوة 200 ميجابكسل، والبطارية القوية التي تحتوي على قدرة 5000 آلاف ملي أمبير، ونقدم لكم المواصفات الكاملة للهاتف والسعر عبر السطور التالية.

- صورة 2 - سعر ومواصفات هاتف Honor 90.. الكاميرا الأقوى على الإطلاق والإمكانيات الجبارة

هاتف Honor 90 المصدر: موقع هونر

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مواصفات هاتف Honor 90

تقدم شركة هونر هاتفها بإصدارين، هما Honor 90 وHonor 90 Pro، ويأتيان نفس التصميم، ما عدا اختلاف في شكل الكاميرا الخلفية؛ من أجل التفرقة بين الإصدارين، إذ سيكون شكل الكاميرات دائريًا في الإصدار العادي، وسداسيًا في إصدار برو، وينفرد هونر 90 برو، وهو الإصدار الأرقى ببعض المواصفات التي تميزه عن الإصدار العادي، التي أهمها:

هاتف Honor 90
هاتف Honor 90 المصدر: موقع هونر
الشاشة تأتي الشاشة بقياس 6.78 إنشات من نوع AMOLED بتردد 120 هرتزًا، تدعم تقنية HDR، وتأتي بمعدل سطوع يفوق 1000 شمعة مع تقنيات جديدة لإراحة العين من الإجهاد عند الاستخدام الطويل.
المعالج يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم.
التخزين الداخلي يأتي هاتف Honor 90 Pro بسعة تخزينية قدرها 256 أو 512 جيجابايت.
الذاكرة العشوائية الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 12 أو 16 جيجابايت.
البطارية يصاحب هاتف هونر 19 برو بطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع حتى 90 واطًا.
الكاميرا يأتي هاتف Honor 90 Pro، بكاميرا أمامية أساسية بدقة 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية الأساسية فهي بدقة 200 ميجابكسل.
الشبكة يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس
هونر 90 ميدنايت بلاك

وأما عن الإصدار الآخر من السلسلة وهو هاتف Honor 90، فيتشابه مع إصدار برو في غالبية المواصافات، مثل الشاشة، وسعة البطارية، لكنها أقل في قدرة الشحن حيث تأتي بقوة 66 واطًا فقط، بالإضافة إلى مجيئ الهاتف بمعالج متوسط الأداء Snapdragon 7 Gen 1.

- صورة 1 - سعر ومواصفات هاتف Honor 90.. الكاميرا الأقوى على الإطلاق والإمكانيات الجبارة
هاتف Honor 90
المصدر: موقع هونر
هونر تكشف عن موعد إطلاق سلسة هواتف Honor 90 وهنبر 90 برو في الأسواق العالمية
هاتف Honor 90
سلسة هواتف Honor 90 وهونر 90 برو في الأسواق العالمية
سلسة هواتف Honor 90 وهونر 90 برو
هونر تكشف عن موعد إطلاق سلسة هواتف Honor 90 وهونر 90 برو في الأسواق العالمية
سلسة هواتف Honor 90 وهونر 90 برو

سعر موبايل هونر 90

قدمت الشركة هاتفها هونر Honor 90 في الصين، بثلاثة خيارات تخزين مختلفة: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، بسعر يبدأ من 2499 يوان صيني، أو ما يقدر بـ342 دولار أمريكي.

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محمد النجار

تخرجت في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أهوى الكتابة منذ الصغر، وعملت في بعض الصحف كجريدتي الوطن والوفد،، ولدي مهارات مثل: مهارات الكمبيوتر، والتدقيق اللغوي، وكتابة المحتوى بكل أنواعه، وحصلت على دورات في الكتابة، وبرامج التصميم والمونتاج.

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تعليق 1
  1. userc3naclhpc7 يقول

    نفسي ١٠٠٠ليك

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