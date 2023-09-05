سعر ومواصفات هاتف ون بلس 10 برو: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الفخامة والسلاسة والتميز

ون بلس 10 برو OnePlus 10 Pro هو أحدث وأفضل الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة ون بلس في عام 2023، هذا الهاتف يتمتع بمواصفات ممتازة ومميزات متعددة تجعله يستحق الاقتناء. فيما يلي جدول يلخص المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف:

الشاشة شاشة LTPO OLED بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1440 × 3216 بكسل، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز الكاميرا كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 + 48 + 8 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل المعالج معالج كوالكوم سناب دراغون 8 جنريشن 2 ثماني النوى الذاكرة ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 أو 256 جيجابايت البطارية بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع واللاسلكي والعكسي نظام التشغيل أوكسجين أو إس OxygenOS 12 مبني على أندرويد 13 سعر الهاتف 830 دولار المزايا الإضافية مستشعر بصمة تحت الشاشة، مقاومة للماء والغبار، دعم شبكات 5G

المميزات

يقدم تجربة مشاهدة رائعة، حيث تتمتع شاشته بألوان زاهية وتفاصيل واضحة وسلاسة في التنقل، كما تتمتز كاميرته بالجودة العالية والتفاصيل الدقيقة، مما يسمح لك بالتقاط صور وفيديوهات رائعة في كل ظروف الإضاءة، هذه الكاميرا تستخدم تقنية Hasselblad للعدسات، وتقنية OIS للحد من اهتزاز الصورة، وتقنية HDR10+ لزيادة نطاق الألوان.

يأتي أيضاً بأداء قوي وسريع، حيث يحتوي على معالج كوالكوم سناب دراغون 8 جنريشن 2، الذي يضمن لك سلاسة في التشغيل والتعامل مع التطبيقات المختلفة، كما يحتوي على نظام التشغيل أوكسجين أو إس OxygenOS، الذي يوفر لك واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ويدعم التحديثات المستمرة.

هاتف ون بلس 10 برو هو خيار ممتاز لمن يريد هاتف ذكي يجمع بين الفخامة والسلاسة والتميز، فهو يجمع بين كل ما تحتاجه في هاتف واحد، هذا الهاتف يمنحك تجربة رائعة، تلبي كل رغباتك وتفوق توقعاتك.