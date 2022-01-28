سعر ومواصفات هاتف هواوي بي 50 برو

أطلقت مجموعة هواوي الشهيرة لأعمال المستهلكين هاتف جديد هو هواوي بي 50 برو، ويعتبر هذا الإصدار الجديد HUAWEI P50 Pro من أجمل الهواتف التي أعلنت عنها الشركة، فهو مزوّد بتقنيات مستحدثة، كما أنه قابل للطي والكاميرا الخاصة به صورها واضحة بشكل كبير، بالإضافة إلى ألوانه الجذابة. ومن أجل ذلك تم إجراء حفل في الرياض بالسعودية للإعلان عنه بشكل رسمي من طرف رئيس مجموعة هواوي بكل من الشرق الأوسط وإفريقيا المدعو بابلو نينغ.

مواصفات هواوي بي 50 برو

يتميز الهاتف الجديد هواوي بي 50 برو بعدة مزايا ومميزات سنذكرها لكم في النقاط التالية، وهي كما يلي:

له تصميم جديد، وشاشة ثلاثية الأبعاد زجاجها منحي، بمقاس 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز . له كاميرا واحدة في منتصف الشاشة من أجل منح تجربة مشاهدة أفضل، وهي مقاومة للماء والغبار.

بالنسبة للأداء هو يحقق توازن بين عمر البطارية وعمر الشحن، البطارية تدوم لوقت طويل وهو يشحن بسرعة.

له هيكل نحيف سمكه 8.5 ملم، وقدرة الشحن تصل إلى 66 واط.

يشغّل هاتف HUAWEI P50 Pro من خلال واجهة EMUI 12 ذات المظهر المثالي.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الهاتف كوحدة تخزين خارجية يمكن أن تتصل بشكل لا سلكي بالحاسوب.

هاتف هواوي المبتكر متوفر بلونين جذابين هما الذهبي والأسود.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الهاتف الجديد قد بلغ حوالي 1120 دولار، أي ما يقابله 4200 ريال سعودي.

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مزايا وعيوب هاتف هواوي الجديد

إن الهاتف الذي أطلقته شركة هواوي لم تلاحظ فيه أي عيوب ولم تُذكر له أي نقائص لحدّ الساعة، وهذا ما جعله محط أنظار الكثيرين ومحل بحث في الأيام الأخيرة، وبالنسبة لمزاياه فهي كما يلي:

هو هاتف قابل للطي بكل سلاسة وسهولة، وخفيف الوزن, كما أنه يتمتع بنصف قطر أقصر بكثير عن الإصدارات السابقة. يمكن التقاط ظلال الأرض وملمسها من خلال الجزء الخلفي الخاص بالجهاز. بالإضافة إلى ذلك فهو يدعم التكنولوجيا المبتكرة، وهو يقدم نظام الكشف عن واقي الشمس من خلال تطبيق Mirror. كما أنّه يوفر العديد من الاشتراكات المجانية للمستخدمين.

بهذا نختتم معكم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع الهاتف الجديد هواوي بي 50 برو، والذي يبحث عنه الكثير من الناس نظرا للمميزات التي يتمتع بها.