بإمكانات خارقة وسعر رخيص فيفو تطلق هاتفها الجديد VIVo Y30 5G ملك الفئة المتوسطة

أعلنت شركة فيفو الصينية، الرائدة في مجال الهواتف الذكية، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية ViVo Y30 5G ملك الفئة المتوسطة بمواصفات خارقة، حيث يتمتع الهاتف الجديد بمواصفات الجيل الخامس ببطارية عملاقة تسطيع مواصلة العمل بدون قطع للشحن لمدة 140 ساعة في حالة تشغيل الأغاني، و16 ساعة للمشاهدة أونلاين.

سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد VIVo Y30 5G ملك الفئة المتوسطة:-

يتمتع الهاتف الجديد VIVo Y30 5G بمواصفات عالية، تميزه عن غيره من الهواتف الذكية بالمقارنة لسعره، حيث تتميز شركة فيفو الصينية بإطلاق هواتف بمواصفات عالية وبسعر منخفض ويمكن التعرف على مواصفات الهاتف الجديد من خلال الجدول التالي:-