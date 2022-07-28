بإمكانات خارقة وسعر رخيص فيفو تطلق هاتفها الجديد VIVo Y30 5G ملك الفئة المتوسطة
أعلنت شركة فيفو الصينية، الرائدة في مجال الهواتف الذكية، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية ViVo Y30 5G ملك الفئة المتوسطة بمواصفات خارقة، حيث يتمتع الهاتف الجديد بمواصفات الجيل الخامس ببطارية عملاقة تسطيع مواصلة العمل بدون قطع للشحن لمدة 140 ساعة في حالة تشغيل الأغاني، و16 ساعة للمشاهدة أونلاين.
سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد VIVo Y30 5G ملك الفئة المتوسطة:-
يتمتع الهاتف الجديد VIVo Y30 5G بمواصفات عالية، تميزه عن غيره من الهواتف الذكية بالمقارنة لسعره، حيث تتميز شركة فيفو الصينية بإطلاق هواتف بمواصفات عالية وبسعر منخفض ويمكن التعرف على مواصفات الهاتف الجديد من خلال الجدول التالي:-
|جسم الهاتف
|الوزن 193 جرام والابعاد هي 164×75.9×8.3 مم.
|المعالج
|معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700 ثماني النواة، مقترن بذاكرة وصول عشوائي سعتها تصل إلى 6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت من سعة التخزين الداخلية.
و الذاكرتين العشوائية والداخلية قابلتان للتوسعة من خلال استخدام ذاكرة وصول عشوائي افتراضية سعتها 2 جيجا بات ويمكن أن تصل إلى 1 تيرا بايت عبر بطاقة microSD.
|الشاشة
|الشاشة من نوع IPS LCD مساحتها 6.51 بوصة، بجودة HD ودقة عرض الشاشة 720×1600 بكسل مقترنة بدقة 60 هرتز في الثانية.
|الكاميرا
|يتمتع الهاتف بإمكانات تصوير هائلة حيث يتضمن كاميرا مزدوجة خلفية، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع مستشعر عمق دقته 2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل للصور السيلفي.
|البطارية
|يتضمن هاتف VIVo Y30 5G بطارية عملاقه سعتها 5000 مللي أمبير، ويحتوي على منفذ شحن من نوع USB-C مع دعم الشحن بقوة 10 وات، ويستطيع الهاتف مواصلة العمل بدون قطع للشحن لمدة 140 ساعة في حالة تشغيل الأغاني ونحو 16 ساعة من استخدامه في المشاهدة أونلاين.
|مميزات أخري
|يدعم الهاتف شبكة Wi- Fiواي فاي مزدوجة النطاق.
بلتوث 5.1 + أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية الرئيسية+ راديو FM+ مقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر.
|نظام التشغيل
|أندرويد 12.ووجهة مستخدم Funtouch OS 12.
|ألوان الهاتف
|يأتي الهاتف في لونين وهما الأسود ولون القوس القزح المائل للأزرق.
|سعر الهاتف
|يبلغ سعر الهاتف 240 دولار أمريكي أي ما يعادل 4545 جنيه مصري ونحو 902.4 ريال سعودي، و74.4 دينار كويتي.
لو سمخت انا عايزه واحد التعامل ازاى
انا عايزه واحد النظام ايه ويوصل اواى وفيه شحن ولا من غير شحن ويوصل فى خلال كام يوم
شكرا لكم انا لم اسنلم الجائزة بعد لقد وصل رقم الشيك