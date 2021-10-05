بإمكانيات خارقة.. سعر ومواصفات هاتف فيفو +vivo X70 Pro بتقنية جديدة للعمل حتى 91 ساعة

أطلقت الشركة الصينية فيفو خلال الفترة الأخيرة هاتف فيفو +vivo X70 Pro وعدد من الهواتف الرائعة ذات الإمكانيات الكبيرة وهى من فئات الهواتف الرائدة التي يُقبل عليها العديد من العملاء، وكان من بين تلك الهواتف الهاتف السابق ذكرة والذي جاء بمواصفات قياسية عالية تنافس هواتف سامسونج وشاومي الرائد، حيث أصبح الطلب عليها كبيراً للغاية خلال الفترة الأخيرة، حيث قامت الشركة بإطلاق هاتفها الحديث منذ أسابيع في الهند، كما أنه أصبح الآن يدور في رحلته العالمية ويمكن حجزه الآن في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، ومن المتوقع أن يتم عرضه خلال الفترة القادمة في جميع الدول.

هاتف فيفو +vivo X70 Pro

من جانبه أشار الموقع التقني “GSMArena” ان الهاتف الحديث من شركة فيفو الصينية يأتي بشاشة كبيرة من إنتاج شركة سامسونج، وهى من نوع E5 AMOLED بقياس 6.56 بوصة، مع دقة عرض 1440 × 3200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى تقنية HDR، وسوف نعرض على حضراتكم جميع مواصفات الهاتف الحديث خلال السطور التالية، وذلك من أجل التعرف على كافة المواصفات.

مواصفات هاتف فيفو

يتميز هاتف فيفو +vivo X70 Pro بالعديد من المواصفات الرائعة والتي منها:

الكاميرا كاميرا خلفية رباعية مستشعر GN1 رئيسي من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل، حجم بيكسل 1.2 ميكرومتر، مع فتحة عدسة f/1.57 ، ومستشعر IMX598 بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتو جرافي بدقة 8 ميجابكسل، وعدسات periscope بفتحة عدسات f/3.4 تدعم الكاميرا التكبير البصري بواقع 5 مرات، والعدسات مضادة للانعكاس والانحراف اللوني، ومستشعر بدقة ميجابكسل بفتحة عدسات f/1.6. البطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 55 واط، كما به ميزه جديدة وهى الشحن اللاسلكي بسرعة 50 واط، حيث يكون قادراً على العمل باستمرار حتى 91 ساعة المعالج من نوع Snapdragon 888 Plus وهو الأقوى من شركة كوالكوم بسرعة كبيرة تصل إلى 2.995 جيجا هرتز. الذاكرة ذاكرة وصول عشواي 8 أو 12 رام ذاكرة تخزين دخلية بسعتي 256 او 512 جيجا بايت واجهة المستخدم Origin OS 1.0 نظام التشغيل أندرويد 11

سعر الهاتف الجديد في السعودية والإمارات ومصر

أطلقت الشركة الصينية هاتفها الجديد الذي ينافس سامسونج وأوبو و ريدمي، للحجز في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 850 دولار وهو ما يعادل تقريباً 3188 ريال سعودي، 13ألف و300 جنيه مصري بالتقريب، كما يبدأ سعر الهاتف الجديد في الإمارات بسعر 3122 درهم.