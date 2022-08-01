سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 SE

كشفت شركة شاومي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد شاومي ريدمي نوت إس أي 11، والذي يأتي بمميزات وإمكانيات عديدة وبسعر اقتصادي، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميديا تيك Dimensity 700، بتكنولوجيا 7 نانو، وبنظام تشغيل أندوريد 11 وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 11 SE

أعلنت شركة شاومي عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 161.8×75.3×8.9 مم، مع ووزن 190 جرام خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة شاومي الـ MIUI 12.5. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 وات. مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا. يدعم الهاتف • يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G-5G • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. • يدعم الهاتف منفذ 3.5mm. • يدعم الهاتف سماعات Stereo خارجية. • يدعم الهاتف خاصية NFC. • يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS. • يدعم الهاتف خاصية الـ OTG. • يدعم الهاتف منفذا الـ USB يأتي من النوع الأحدث Type C. • يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الإصبع ، الو عن طريق الوجه Face Unlock. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميديا تيك Dimensity 700 ثماني النواة، بدقة تصنيع 7 نانو، مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2. الشاشة تأتي شاشة الهاتف بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 بوصة، بدقة 1080×2400 بكسل (+FHD) بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل بوصة.

كاميرا هاتف Xiaomi Redmi Note 11 SE

كشفت شركة شاومي عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

• بينما تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا مزدوجة على النحو التالي:

– تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

• تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4.

• يتوفر الهاتف باللون الأزرق وباللون الأسود.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 11 SE

أعلنت شركة شاومي عن سعر هاتفها الجديد في الأسواق العالمية، وبلغ سعر النسخة الـ128 ذاكرة صلبة مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بحوالي 165 دولار أمريكي أي حوالي 3100 جنيه مصري