سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Poco C40

أطلقت شركة شاومي Xiaomi هاتفها الاقتصادي Poco C40 لأول مرة على مستوى العالم والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي في فيتنام ويمتاز بمواصفات قوية وقدرات تصويرية متميزة مقارنة بسعره.

تعد ميزة البيع الرئيسية بهاتف شاومي الجديد Poco C40 هي بطاريته الضخمة التي تصل سعتها إلى 6000 ميللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقوة شحن تصل إلى 18 وات دعونا نتعرف على ما يميز هاتف شاومي Poco C40.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Note 11

جدول المواصفات:

الشبكة 2G / 3G / 4G تاريخ الإصدار 06June 2022 الوزن 204 جرام سعة الشاشة 6.71 بوصة نوع الشاشة IPS LCD دقة الشاشة HD+ طبقة حماية الشاشة جوريلا جلاس 3 معدل سرعة تحديث الشاشة 60 هيرتز نظام التشغيل أندرويد 11.0 المعالج JLQ JR510 بتكنولوجيا 11 نانوميتر الذاكرة العشوائية 3 / 4 جيجا بايت رام الذاكرة الصلبة 64 / 32 جيجا بايت الكاميرا الخلفية 13 + 2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل نوع الحماية بصمة خلفية سعة البطارية 6000 ميللي أمبير قوة الشحن 18 وات الألوان الأسود والأخضر والأصفر السعر الحالي النسخة 3/32 هو 2800 جنيه مصري النسخة 4/64 هو 3300 جنيه مصري

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مميزات الاتصال والشبكة:

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من النوع نانو سيم.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G.

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مميزات التصميم:

يأتي الجهاز بوزن مناسب 204 جرام.

يأتي تصنيع الهاتف من البلاستيك المقوى.

يدعم الهاتف خاصية NFC.

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مميزات الشاشة:

تأتي الشاشة بشكل نوتش على شكل حرف U من الأعلى.

تأتي من النوع IPS LCD بمساحة مناسبة 6.71 بوصة بجودة HD+.

معدل كثافة البكسلات 268 بكسل لكل بوصة.

تدعم الشاشة معدل سرعة تحديث 60 هيرتز لاستجابة أفضل أثناء استخدام الألعاب.

بالإضافة إلى وجود طبقة حماية على الشاشة من نوع جوريلا جلاس 3.

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يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي:

الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام.

الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق إضافة كارت ميموري في منفذ منفصل.

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مميزات الأداء:

زودت شاومي Poco C40 بمعالج جديد فهو أول هاتف ذكي يعمل بمعالج JR510 وهو عبارة عن مجموعة شرائح تم تصنعها بتكنولوجيا 11 نانوميتر ويتميز بهيكل ثماني النواة مع أربعة أنوية تعمل بسرعة 2.0 جيجا هيرتز وأربعة أخرى عند 1.5 جيجا هيرتز.

مميزات الكاميرا:

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثنائية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 وهي الكاميرا الأساسية.

الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعمق.

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مميزات الأمان والحماية:

نظام حماية عالي من خلال بصمة اليد خلفية.

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مميزات البطارية:

يأتي هاتف Poco C40 ببطارية ضخمة تصل سعتها إلى 6000 ميللي أمبير لتدوم طوال اليوم.

تصل قوة الشحن إلى 18 وات.

محتويات العلبة لمحمول شاومي Xiaomi Redmi note 11:

هاتف شاومي Poco C40.

رأس الشاحن بقوة 18 وات.

سلك الشحن من النوع USB Type c.

دبوس معدني.

كتيب التعليمات والإرشادات.

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فترة الضمان وشروطه: