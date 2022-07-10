سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 لايت “Xiaomi 12 Lite”

تم إطلاق هاتف Xiaomi 12 Lite عالميًا، يأتي الهاتف الذكي بـ 3 كاميرات خلفية مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 108 ميجابكسل، يتم تشغيل 12 Lite بواسطة معالج Snapdragon 778G SoC، الهاتف موجود بـ 4 ألوان ويحتوي على بطارية تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات، يتميز الهاتف بتصميم أنيق ورفيع يبلغ 7.29 ملم ويزن 173 جرامًا فقط، ستبدأ الطلبات المسبقة للهاتف اليوم عبر قنوات Xiaomi المعتمدة عبر الإنترنت.

سعر Xiaomi 12 Lite

يأتي هاتف Xiaomi 12 Lite بثلاثة خيارات للتخزين – 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين، بسعر 399 دولارًا (حوالي 399 جنيه مصري)، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من طراز التخزين، الذي يحمل سعر 449 دولارًا (حوالي ٨٤٦٨.١٨ جنيه مصري)، و 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 غيغابايت من خِيار التخزين، الذي يبلغ سعره 499 دولارًا (حوالي ٩٤١١.١٨ جنيه مصري).

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة – الأسود والأخضر الفاتح والوردي الفاتح، بدأت الطلبات المسبقة للهاتف اليوم ويمكن شراء Xiaomi 12 Lite عبر قنوات Xiaomi المعتمدة عبر الإنترنت.

مواصفات Xiaomi 12 Lite

تم تجهيز هاتف Xiaomi 12 Lite بزوج من شرائح الاتصال بمعالج ثماني النواة Snapdragon 778G SoC، يعمل الهاتف الذكي بنظام MIUI 13 مع Android 12، يحتوي الهاتف الذكي على شاشة AMOLED عالية الدِّقَّة مقاس 6.55 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، ودقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 950 نت، يتميز الهاتف بدعم كل من HDR10 + و Dolby Vision ويأتي بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز.

بالنسبة للكاميرا يحتوي هاتف Xiaomi 12 Lite على عدد 3 كاميرا خلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل تتميز بمستشعر Samsung HM2 وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GD2، ويحصل على ضبط تلقائي للصورة مع مِيزة Xiaomi Selfie Glow.

تشمل خيارات الاتصال في هاتف Xiaomi 12 Lite على USB Type-C و NFC و Bluetooth v5.2 و WiFi 6، يتميز الهاتف الذكي أيضًا بزوج من مكبرات الصوت الاستريو وتقنية الصوت Dolby Atmos الخاصة للحصول على جودة صوت أفضل.

يحتوي هاتف Xiaomi 12 Lite على بطارية تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، يبلغ حجم الهاتف الذكي 159.30 × 73.70 × 7.29 ملم ويزن 173 جرامًا.