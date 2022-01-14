سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 برو الخارق مفاجأة 2022 من شركة Xiaomi

بدأ البحث مجددا في الدول العربية عن سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 برو الذي أعلنت عليه شركة شاومي العالمية منذ عدة أيام، يعمل الهاتف المميز بأحدث نظام التشغيل الجديد اندرويد ١٢، ذو الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط، في هذا المقال نكشف لكم كل ما يخص هذا الهاتف من مميزات ومواصفات وأسعار وعيوب لهاتف Xiaomi 12 Pro.

مواصفات هاتف شاومي 12 برو

الكاميرا والتصوير:

الكاميرا السلفي دقة ٣٢ ميجا بكسل مزودة بعدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية ثلاثية

الأولي 50 ميجا بكسل (رئيسية) بعدسة F/1.9.

الثانية 13 ميجا بكسل بعدسة f/1.9.

الثالثة 5 ميجا بكسل (زاوية واسعة) ذو عدسة f/2.2.

يدعم الفلاش المزدوج.

خاصية تسجيل فيديو: دقة 4320P 8K (بمعدل 24 إطار)، دقة 2160P 4K (بمعدل 30/60 إطار)، دقة 1080P FHD.

مراجعة جوال Xiaomi 12 Pro



نظام التشغيل اندرويد ١٢.

البطارية نوع بطارية ليثيوم أيون، سعة ٤٦٠٠ مللي أمبير، غير قابلة للإزالة.

الشحن يدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط.

يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

الذاكرة يدعم ذاكرة داخلية سعة ١٢٨ جيجا بايت واخرى ٢٥٦ جيجا بايت، نوع التخزين UFS 3.1

الذاكرة العشوائية الرامات ٨ جيجا بايت أو ١٢ جيجا بايت.

رام 8 جيجا بايت بذاكرة 128 جيجابايت.

رام 8 جيجابايت بذاكرة 256 جيجابايت.

رام 12 جيجا بايت بذاكرة 256 جيجابايت.

الشاشة من نوع LTPO AMOLED.

مقاس ٦.٧٣ انش، أبعاد الشاشة ٢٠.٩، بدقة 1440×3200 بكسل +2K.

المعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

أبعاد الهاتف: الوزن ٢٠٥ جرام، السمك ٨.٢ مللي، الطول ١٦٣.٦مللي، العرض ٧٤.٦ مللي.

عدد الشرائح ثنائي الشرائح نانو sim وضع الاستعداد.

الألوان: الأسود، الوردي، الأزرق، الأخضر.

الوجه زجاجي والجسم بلاستيك، البصمة مدمجة بالشاشة.

الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس.

خصائص الاتصال: يدعم تقنية NFC، يدعم خاصية تحديد الموقع GPS، الواي فاي للنت الهوائي، بلوتوث إصدار ٥.٢، مدخل USB.

الصوت والوسائط، سماعات ستيريو من Harman Kardon، نظام صوتي 24 بت مع 192 كيلو هرتز.

مميزات جوال Xiaomi 12 Pro

يتميز جوال شاومي 12 برو الجديد بالعديد من المزايا أبرزها التالي:

يدعم الشبكات حتي الجيل الخامس.

الكاميرا الخلفية ممتازة وتدعم تسجيل الفيديو بخاصية بدقة 8k

الجوال يدعم جميع المستشعرات التسارع، التقارب، البوصلة، بارومتر، مستشعر ألوان الطيف.

الهاتف يدعم الشحن العكسي والشحن اللاسلكي.

المعالج ثماني النواة.

الشاشة جيد جدا بمقاس ٦.٧٣ بوصة.

الجوال ذاكرة الوصول العشوائي الرام 8 أو 12 جيجابايت.

عيوب هاتف شاومي ١٢ برو

الهاتف لا يدعم الذاكرة المضافة كارت الميمورى.

الجوال غير مقاوم للغبار والماء.

الموبايل لا يحتوى علي مدخل لسماعات الأذن.

لا يدعم راديو FM.

الكاميرا الأمامية لا تدعم الفلاش.

الكاميرا الأمامية لا تدعم خاصية 4k لتسجيل الفيديو.

علبة موبايل شاومي 12 Pro

الجوال شاومي ١٢ برو .

. رأس الشاحن 120 واط.

كابل USB .

جراب للحماية.

دبوس لإخراج الشرائح.

سعر هاتف Xiaomi 12 Pro

السعر بالدولار الأمريكي 740 دولار.

الشراء في مصر11600 جنيه.

قيمة الجوال بالسعودية 2770 ريال.

ثمن الهاتف في الجزائر 102500 دينار.

السعر في المغرب 6700 درهم.

واليكم ابرز هواتف شاومي:

وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 برو الخارق مفاجأة 2022 من شركة Xiaomi.