سعر ومواصفات هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي “فئة متوسطة”

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد شاومي 11 لايت فايف جي ان اي من الفئة المتوسطة، حيث تم تحديد سعرهاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي في السعودية 1350 ريال سعودي، مما يجعله متاحاً لعدد أكبر من المستخدمين ممن يبحثون عن مزايا جيدة نوعاً ما وسعر مقبول في وقت واحد، حيث جاء الهاتف حاملاً العديد من المعدات الرائعة، و أهمها الشاشة، والمعالج، والرامات، والكاميرا الرئيسية، وذاكرة التخزين.

سعر هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي في السعودية

أهم مواصفات هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي

الشاشة في شاومي 11 لايت فايف جي ان اي
نوع  الشاشة أموليد – شاشة مميزة
حجمها 6.55 إنش
دقة الشاشة 2400×1080 px
كثافة البكسلات 402 px
درجة سطوعها 800 شمعة (القصوى) 500 شمعة (عادية)

معالج و معدات هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي
نوع المعالج المعالج مقدم من كوالكم Snapdragon 778G 5G
دقة تصنيعه 6 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة أدريانو 642L
الرامات 6 – 8 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB
الذاكرة الخارجية ميكروSD  مدعوم
نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي
الكاميرا الأساسية الرئيسية 64 MB
الكاميرا الثانية بزاوية واسعة 8 MB
الكاميرا الثالثة تصوير ماكرو 5 MB
الكاميرا الأمامية 20 MB

البطارية في هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي
الشحن السريع مدعوم بقدرة 33 واط
نوع البطارية ليثيوم بو
سعتها 4250 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

 سعر هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي
 سعرهاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي
 في السعودية		 1350ريال
 سعرهاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي
في المغرب		 3250 درهم
 سعرهاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي
 في مصر		 5800 جنيه
 سعرهاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي في أنحاء العالم 370 دولار أمريكي

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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