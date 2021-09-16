سعر ومواصفات هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي “فئة متوسطة”

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد شاومي 11 لايت فايف جي ان اي من الفئة المتوسطة، حيث تم تحديد سعرهاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي في السعودية 1350 ريال سعودي، مما يجعله متاحاً لعدد أكبر من المستخدمين ممن يبحثون عن مزايا جيدة نوعاً ما وسعر مقبول في وقت واحد، حيث جاء الهاتف حاملاً العديد من المعدات الرائعة، و أهمها الشاشة، والمعالج، والرامات، والكاميرا الرئيسية، وذاكرة التخزين.

أهم مواصفات هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي

الشاشة في شاومي 11 لايت فايف جي ان اي نوع الشاشة أموليد – شاشة مميزة حجمها 6.55 إنش دقة الشاشة 2400×1080 px كثافة البكسلات 402 px درجة سطوعها 800 شمعة (القصوى) 500 شمعة (عادية)

معالج و معدات هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي نوع المعالج المعالج مقدم من كوالكم Snapdragon 778G 5G دقة تصنيعه 6 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة أدريانو 642L الرامات 6 – 8 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB الذاكرة الخارجية ميكروSD مدعوم نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في ه اتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي الكاميرا الأساسية الرئيسية 64 MB الكاميرا الثانية بزاوية واسعة 8 MB الكاميرا الثالثة تصوير ماكرو 5 MB الكاميرا الأمامية 20 MB

البطارية في هاتف شاومي 11 لايت فايف جي ان اي الشحن السريع مدعوم بقدرة 33 واط نوع البطارية ليثيوم بو سعتها 4250 ملي أمبير غير قابلة للإزالة