سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 الجديد 2021

تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحد الهواتف الجديدة الذي ينتمي لسلسلة هواتف M ، والتي تعتبر من أفضل الهواتف والمقربة من قلوب المستخدمين، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 والذي يحمل الكثير من المميزات الجديدة والمطورة عن الهاتف القديم سامسونج جلاكسي M21، أعلنت الشركة من خلال حساباتها ومن خلال الموزعين الرسمين لها أنه سوف يتم الإعلان عن الهاتف من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في المقر الرئيسي للشركة، فاليوم سوف نعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22، ومواصفات الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 الجديد:

يحمل الهاتف العديد من المواصفات الجديدة والمنافسة للهواتف الأخرى، وفي ظل إعلان الشركات المنافسة عن هواتفها الرائعة قامت شركة سامسونج بالإعلان عن بعض المواصفات المميزة للهاتف الخاص بها، ومن هذه المواصفات:

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، ودقة الشاشة HD+، بدقة 720×1600.

صمم الهاتف بأبعاد 159.9x74x8.4 ملم.

يأتي الهاتف بوزن 186 جرام، وهذا ما يميز الهاتف عن الأجهزة المنافسة الأخرى.

يأتي بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G80 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2.

يحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجابكسل وهي الكاميرا الأساسية، و الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجابكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

وتأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 13 ميجا بكسل، وتدعم أيضاً خاصية البورتريه.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 الجديد 2021:

تم الإعلان عن سعر الهاتف من خلال شركة سامسونج، وهي كالآتي: