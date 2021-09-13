تقنية الكنس المحسّنة.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 5G الأحدث

أعلنت خلال الساعات الماضية شركة سامسونج في الخليج عن زيادة رائعة في الطلب على هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 5G الأحدث بين هواتفها الرائدة خلال هذه الفترة بدولة الإمارات بمعدل ثمانية أضعاف، وذلك بالمقارنة بالجيل السابق من هواتف نفس السلسلة، والذي قامت الشركة بإطلاقه في عام 2020، حيث بلغت حصة الشركة في السوق الإماراتية نحو 41% من النصف الأول في عام 2021.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 5G

ومن جانبه أكد عثمان البورا رئيس قسم الهواتف المتحركة في سامسونج الخليج، أن الإقبال الاستثنائي على أحدث أجهزة سامسونج خلال الفترة الماضية يدل على الخبرة الواسعة التي تمتع بها الشركة في تطوير وابتكارات هادفة للهواتف تتناسب مع العديد من المستهلكين وتوقعاتهم المستقبلية، حيث ساعد الهاتف على جذب العديد من العملاء الجدد.

مميزات ومواصفات الهاتف

وأعرب البورا عن سعادته الكبيرة بسبب الإقبال على هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 5G على مستوى الدولة، وأنه يتطلع مع الأجهزة الجديدة من شركة سامسونج مساعدة المستهلكين في الحياة اليومية لهم والاستمتاع بتجارب جديدة كلياً، ومن أهم مميزات الهاتف الجديد:

أكثر متانة من الأجيال السابقة.

تصميم متميز وخاصة هندسة الطي.

يمكنك مشاركة أحدث الألعاب وتصوير المحتوى والتواصل مع الآخرين.

يتيح نظام الوصلات المفصلية المخفية الذي ابتكرته سامسونج، طي الهاتف بسلاسة.

تقنية الكنس المحسّنة.

ألياف أصغر لحماية الهاتف والمفصلة المخفية Hideaway Hinge.

ميزة IPX8 لمقاومة المياه.

ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجا بايت.

المعالج 5 نانومتر مدعوم بوحدة معالجة الرسومات (GPU)‎.

سعر هاتف سامسونج القابل للطي

ومن أهم مواصفات هاتف سامسونج الجديد انه مزود ببطارية مزدوجة سعتها 3300 تدعم الشحن السريع، به عدد 2 كاميرا خلفية كل منهما 12 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل، ويبلغ سعر الهاتف 34.499 جنيهاً مصرياً لا غير، وهو سعر مناسب للتقنيات الجديدة التي يتمتع بها الجهاز.