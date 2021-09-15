سعر ومواصفات هاتف سامسونج galaxy a52s 5g الجديد

تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحد هواتفها الجديدة والذي ينتظره الأشخاص بشدة، حيث يبحث الأشخاص عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج galaxy a52s 5g للتعرف على أهم المزايا التي يحملها الهاتف لشرائه عند نزوله في الأسواق، حيث سوف يتم الإعلان عن الهاتف من قبل الشركة في الأيام القادمة من خلال مؤتمر صحفي سوف يعقد في مقر الشركة الرئيسي، قامت الشركة بعمل نسخة تجريبية من الهاتف لفحصه ومعرفة المشاكل التي تواجه المستخدم وسوف يتم حل المشاكل ونزول النسخة الأصلية في الأسواق، فاليوم سوف نعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية سعر هاتف سامسونج galaxy a52s 5g، وأهم المميزات والمواصفات التي يحملها الهاتف.

مواصفات هاتف سامسونج galaxy a52s 5g الجديد:

تهتم شركة سامسونج بتقديم الأفضل للمستخدمين، إضافة إلى التقليل من سعر الهواتف الخاصة بها لتصبح في متناول الجميع، وهذا ما يعمل على زيادة المبيعات الخاصة بالشركة، حيث تعتبر شركة سامسونج من أقدم شركات الهواتف المحمولة والتي تتميز بجودة هواتفها الرائعة والتي تنافس شركة الهواتف العالمية آبل، حيث جاء الهاتف الجديد يحمل المواصفات الرائعة والتي أهمها:

جاء الهاتف بشاشة Full HD بمقاس 6.5 بوصة، نوعها Super AMOLED بدقة 2400*1080 بكسل، بمعدل تحديث 120 هرتز، أيضاً تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

يمكن للجهاز الاتصال بالجيل الخامس.

المعالج ثماني النواة من النوع كوالكوم من نوع Snapdragon 778G 5G، وبتكنولوجيا 6 نانو متر.

ذاكرة عشوائية رام بسعة 8 جيجا بايت.

ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت.

يحمل الهاتف بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، وتدعم ميزة الشحن السريع.

جاء بكاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق 5 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

يتوفر الهواتف بالألوان الأخضر، أرجواني، أبيض، أسود.

سعر هاتف سامسونج galaxy a52s 5g الجديد:

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G مقابل سعر يبدأ من 550 دولار أمريكي، أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري، وهذا ما يجعل الأشخاص منجذبون لشراء الهاتف الجديد بسبب سعره المميز.