تحفة الفئة الاقتصادية.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13 5G الخرافي

تحرص شركة سامسونج العملاقة على تطوير جميع هواتفها الحديثة، حيث أنه من المقرر أن يتم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy A13 5G الجديد ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، وسط منافسة قوية بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية خلال هذه الفترة، حيث يحرص العديد من العملاء والمستخدمين على متابعة الهواتف الجديدة من شركة Samsung الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية بجميع مستوياتها حتى تتناسب مع جميع العملاء خلال هذه المرحلة.

هاتف سامسونج Galaxy A13 5G

ومن جانبه أشار الموقع التقني “gsmarena” انه من المقرر أن ينطلق هاتف سامسونج الجديد ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وذلك بجانب العديد من المزايا الرائعة، مؤكدة أن رقم الطراز لهذا الهاتف هو SM-A136U، حيث أوضح الموقع أن الهاتف سوف يكون الإقبال عليه كبيراً بسبب سعره الاقتصادي فضلاً عن الإمكانيات الكبيرة الموجودة في الجهاز والتي سوف نكشفها لحضراتكم في هذا المقال.

مميزات ومواصفات الهاتف

ومن أهم مميزات هاتف سامسونج galaxy a13 5g أنه يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G فايف جي، كما أنه يتمتع بمعالج قوي ثماني النواة من إنتاج الشركة الشهيرة ميداتك، وهو من نوع Dimensity 700، كما يتميز:

البطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 4 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 64/128 نظام التشغيل أندرويد 11 الكاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي من نوع ISOCELL بدقة 50 ميجابيكسل، وهى متصلة بعدسة ثانية بدقة خمسة ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعران بدقة 2 ميجابيكسل

كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السلفي ومكالمات الفيديو واجهة البرنامج One UI 3.1 من سامسونج

سعر الهاتف الجديد

ومن المقرر أن يتوفر هاتف سامسونج خلال الفترة القليلة القادمة بثلاثة ألوان رائعة هى : “الأسود والأبيض والأزرق”، وسيتم عرض الهاتف بـ160 دولار أمريكي للنسخة الأقل، و 224 دولار للنسخة الأعلى، وهو ما يعادل 2500 جنيهاً مصرياً، و3500 جنيهاً للنسخة الأعلى، وتأتي تلك الإصدارات وسط منافسة كبيرة مع شركات اوبو وموتور ولا وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.