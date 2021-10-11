بإمكانيات رائعة.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G الخيالي
كشفت شركة سامسونج الكورية العملاقة عن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G، حيث أكدت أنه سوف يتم اطلاق الهاتف العملاق في الثالث عشر من أكتوبر الجاري 2021 في حدث كبير بالصين، وسوف يتم طرح الهاتف للبيع والشراء في وقت قصير للغاية من وقت الإعلان عنها، كما تم الكشف عن مواصفات الهاتف الحديث والذي يأتي بنفس تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 القابل للطي والذي تم إطلاقه رسمياً خلال شهر أغسطس الماضي 2021.
هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G
ومن جانبه أشار موقع Gizmochina التقني أن تسريبات هاتف سامسونج المرتقب يأتي بشاشة كبيرة بقياس 7.6 بوصة مع وجود شاشة داخلية بقياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وذلك بالإضافة إلى وجود زجاج بطبقة حماية من Gorilla Glass، وذلك وسط منافسة قوية مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية خلال هذه الفترة من أجل جذب العديد من العملاء.
مواصفات هاتف سامسونج
كما يتميز هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G بعدد من المواصفات الرائعة مثل:
|الكاميرا
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|البطارية
|بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع 25 واط
|تقنيات
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|المعالج
|من نوع Snapdragon 888 من الشركة الأمريكية كوالكوم
|الذاكرة
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سعر هاتف سامسونج
ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف سامسونج الجديد من شركة سامسونج العملاقة من 2949 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 46 ألف جنيه مصري، وهو من الهاتف القابلة للطي والتي يرغب فيها العديد من لعملاء خلال هذه الفترة، كما أن إمكانياته جبارة.