بإمكانيات رائعة.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G الخيالي

بواسطة سامي علي

كشفت شركة سامسونج الكورية العملاقة عن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G، حيث أكدت أنه سوف يتم اطلاق الهاتف العملاق في الثالث عشر من أكتوبر الجاري 2021 في حدث كبير بالصين، وسوف يتم طرح الهاتف للبيع والشراء في وقت قصير للغاية من وقت الإعلان عنها، كما تم الكشف عن مواصفات الهاتف الحديث والذي يأتي بنفس تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 القابل للطي والذي تم إطلاقه رسمياً خلال شهر أغسطس الماضي 2021.

هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G
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هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G

ومن جانبه أشار موقع Gizmochina التقني أن تسريبات هاتف سامسونج المرتقب يأتي بشاشة كبيرة بقياس 7.6 بوصة مع وجود شاشة داخلية بقياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وذلك بالإضافة إلى وجود زجاج بطبقة حماية من Gorilla Glass، وذلك وسط منافسة قوية مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية خلال هذه الفترة من أجل جذب العديد من العملاء.

هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G
هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G

مواصفات هاتف سامسونج

كما يتميز هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G  بعدد من المواصفات الرائعة مثل:

الكاميرا
  • كاميرا خلفية ثلاثية، عدسات بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وبها خاصية التثبيت البصري (OIS)
  • وسوف يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K، ومن المحتمل أن يكون الهاتف بكاميرا أمامية تحت الشاشة
البطارية  بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع 25 واط
تقنيات
  • تقنية دعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6
  • تقنية بلوتوث Bluetooth 5.0
  • تقنية اتصال NFC.
المعالج من نوع Snapdragon 888 من الشركة الأمريكية كوالكوم
الذاكرة
  • ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت رام
  • 512 جيجا ذاكرة تخزين

سعر هاتف سامسونج

هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G
هاتف سامسونج جلاكسي Samsung W22 5G

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف سامسونج الجديد من شركة سامسونج العملاقة من 2949 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 46 ألف جنيه مصري، وهو من الهاتف القابلة للطي والتي يرغب فيها العديد من لعملاء خلال هذه الفترة، كما أن إمكانياته جبارة.



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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على ليسانس أداب وتربية جامعة المنوفية، من أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام

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