لعشاق التصوير.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G الخرافي

طرحت خلال الساعات الماضية شركة سامسونج الكورية هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G الجديد والأنيق بالأسواق العالمية، وهو من الفئة المتوسطة، وكانت الشركة قد طرحته أولاً في بولندا ليصبح الآن متوفراً في العديد من الدول، وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المعروف، أن ذلك الهاتف يتميز بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة وهى من نوع Super AMOLED Plus، بدقة عرض FHD +، وذلك مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية الواحدة، مع وجود ثقب في أعلى منتصف الكاميرا الأمامية وهى بدقة 32 ميجابيكسل.

هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G

وأكد العديد من الخبراء أن ذلك الهاتف لحبي وعشق التصوير لما يتميز بها من كاميرات رائعة سواء الكاميرات الكلفية أو الكاميرا الأمامية، وسوف نكشف تفاصيل الكاميرات في المواصفات، ومن المتوقع لأن يكتسح هذا الهاتف السوق ويكون عليه الإقبال كبيراً للغاية خلال الفترة القادمة، وخاصة أنه من الفئة المتوسطة، وببطارية كبيرة ويدعم خاصية لشحن السريع، حيث تحرص الشركة على تحديث العديد من هواتفها مع إصدار العديد من الهواتف الحديثة خلال هذه الفترة في ظل منافسة قوية مع شركات عالمية مثل ريلمي وغيرها من الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

مواصفات الهاتف

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G

البطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات الكاميرا كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، و كاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل. المعالج انتاج شركة كوالكوم، ومن نوع Snapdragon 778G 5G الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للزيادة بكارت خارجي واجهة الهاتف One UI 3.1 نظام التشغيل أندرويد 11

سعر الهاتف

يتوفر هاتف سامسونج جلاكسي الجديد بثلاثة ألوان هى الأبيض والأزرق والأسود، وهى ألوان جذابة للعديد من العملاء، وسوف يتم عرضه بسعر يبدأ من 450 دولار أمريكي، ويمكن معرفة سعره في كل دولة من خلال حساب العملة المحلية مع الدولار وهو ما يعادل السعر في الدولة.