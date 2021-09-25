شبابي بكاميرا فائقة الدقة.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G الجديد

من أهم الهواتف الكية التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس يحرص العديد من المستخدمين على التعرف على أحدث هواتف سامسونج الجديدة خلال هذه الفترة، والتي من المنتظر إطلاقها في السوق، حيث كشفت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها الذكية في بولندا اليوم الجمعة الموافق 23 من سبتمبر الجاري 2021، وهو الهاتف السابق ذكره، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عنه رسمياً يوم الثلاثاء القادم والموافق 28 سبتمبر 2021.

هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G

ومن جانبه أشار موقع gsmarena أن هاتف سامسونج الحديث سوف يأتي بشاشة متميزة من نوع Super AMOLED Plus، وبدقة FHD +وبقياس 6.7 بوصة، كما أنه يوجد ثقب في أعلى منتصف الشاشة وهو مخصص لكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل، كما أنها بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية واستجابة فورية للمس، وبه بصمة الأصابع مثبته على جانب الجهاز والذي يعمل كزر أيضاً.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي

وحرصت شركة سامسونج على عمل العديد من التحديثات الرائعة في هواتفها الحديثة من أجل جذب العديد من العملاء الجدد خلال الفترة الحالية، ومن اهم وأحدث هواتفها هو هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G، ومن اهم مواصفات ذلك الهاتف

الكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا من أجل تصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل المعالج من نوع Snapdragon 778G 5G وهو من إنتاج شركة كوالكوم الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وهى تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط

سعر الهاتف

ويعمل الهاتف الحديث بواجهة البرنامج One UI 3.1، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وسوف يتم توفير هاتف سامسونج الحديث بثلاث ألوان هى الأسود والأزرق والأبيض، كما سيتم اتاحته بمبلغ 450 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملة المحلية للبلد الذي سيتم عرضه فيها خلال الفترة القادمة، كما سيتم الإعلان عن السعر الرسمي خلال الفترة القادمة.