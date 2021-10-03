سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي a51

يعتبر هاتف سامسونج a51، من الهواتف المميزة التي طرحتها شركة سامسونج العالمية، والذي حاز على إشادة كبير من قبل جميع المستخدمين، حيث يتناسب الجهاز مع كافة الفئات العمرية، خاصة وأن سعر يتوافق مع الإمكانيات التي تتوافر في الهاتف الجديد، حيث تم الإعلان عنه في عام 2019، وله الكثير من المزايا التي يعشقها مستخدمي الهواتف مثل وجود أربع كاميرات خلفية وسعة ذاكرة الوصول العشوائي إضافة إلى ذاكرة تخزين مناسبة لكافة المستخدمين، وكذلك وجود مستشعر بصمة الأصابع المدمج في الشاشة، ويتواجد في السوق بأربعة ألوان مختلف لتناسب كافة المستخدمين، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على مواصفات سامسونج a51، بالإضافة إلى سعر الجهاز في الأسواق وكذلك مميزاته وبعض العيوب التي اكتشفها المستخدمون والخبراء وغيرها من المعلومات المتعلقة.

مواصفات سامسونج a51

يأتي هاتف سامسونج a51، بمواصفات رائعة ومميزة تتناسب مع سعر في الأسواق ومن أهم مواصفات الجهاز ما يلي :

يأتي الهاتف بشاشة من نوع سوبر أمولد وبقياس 5.6 إنش وتصل الدقة فيها نحو 2400×1080 بيكسل، وهي محمية بطبقة زجاج لتحمل أي صدمات.

يأتي الهاتف ببصمة الأصبع المتواجدة على الشاشة ويعمل بمعالج إكسينوس 9611 ثمانى النواة بسرعة 2.3 جيجا هيرتز، بالإضافة لوحدة معالجة الرسوميات بنوع مالي جي 72 ثلاثي النوى.

ذاكرة الهاتف العشوائية تأتي بسعة 4 أو 6 جيجا بايت رام، والتخزين الداخلية تكون بـ 68 أو 128 جيجا بايت ويمكن توسيعها لتصل إلى 1 تيرا بايت.

الهاتف يعرض بأربعة ألوان وهي الأسود والأزرق والأبيض والوردي ويعمل بنظام أندرويد 10.

بالجهاز 4 كاميرات بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم 1/2.0 بوصة، تصل فتحة العدسة إلى F/2.0، مع وجود مستشعر عريض الزاوية وبدقة تصل لـ 12 ميجا بيكسل وبفتحة F/2.2.

تمتلك كاميرات الهاتف مستشر تليفوتو بدقة تصل إلى 5 ميجا بيكسل حتى يمكن التقاط الصور القريبة، بالإضافة إلى مستشعر لقياس العمق بدقة تصل لـ 5 ميجا بيكسل بحجم 1/5.0 بوصة مع فتحة عدسة F/2.2 .

الكاميرا الأمامية لهاتف سامسونج a51 بدقة تصل إلى 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.2، ويمكن من خلال تصوير الفيديو بدقة عالية أتش دي أر بلس.

الهاتف الجديد به بطارية تصل سعتها نحو 4000 مللي أمبير ويدعم أيضا تقنية الشحن السريع بقوة تصل إلى 15 واط.

سعر سامسونج a51

يعتبر هاتف سامسونج A51، من الهواتف ذات السعر المناسب لجميع الفئات مقارنة بالمميزات التي يقدمها الهاتف التي جعلته من أكثر الهواتف المنافسة في سوق الهواتف، ويصل سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية بسعر يصل إلى 1099 ريال سعودي، وفي مصر يصل سعر الهاتف نسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رم نحو 4 آلالاف جنيه، ونسخة الـ 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يصل إلى 4300 جنيه.

عيوبSamsung Galaxy A51

اشتكى الكثير من مستخدمي هاتف سامسونج a51، من بعض العيوب الموجودة في الجهاز والتي أبرزها ما يلي :