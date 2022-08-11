سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5G

مرحبا أصدقائي اليوم سنتعرف على أرخص هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس 5G من سامسونج، يأتي هذا الهاتف بمواصفات مقبولة وهو سامسونج جلاكسي أم 13 إصدار 5G، فدعونا نتعرف سويا من خلال هذا المقال على المواصفات الكاملة للجهاز وسعره.

المواصفات

الأبعاد 164.5 × 76.5 × 8.8 ملم. الوزن 195 جرام. الشبكة GSM / HSPA / LTE / 5G. الحماية الواجهة محمية بطبقة من الزجاج من نوع غوريلا جلاس 3 أما ظهر الهاتف والإطار من البلاستيك. المعالج Dimensity 700 من ميديا تيك 7 نانو متر. معالج الرسوميات Mali-G57 MC2. ذاكرة التخزين 64 أو 128 جيجابايت. الرامات 4 أو 6 جيجابايت. نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة تشغيل One UI Core 4.

الشاشة

المقاس 6.5 إنش. النوع PLS LCD. معدل التحديث 90 هرتز. الدقة 720×1600 بكسل. الحماية طبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس 3. نسبة استحواذ الشاشة على واجهة الهاتف 81.1%. نسبة السطوع 400 شمعة. نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9.

الكاميرا

الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8/f، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4/f وهي الخاصة بتصوير العمق، وتدعم تقنية البعد الديناميكي العالي HDR وتقنية البانوراما، وتستطيع الكاميرا تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

اما كاميرا السلفي فهي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0/f تدعم تقنية البعد الديناميكي العالي HDR.

البطارية

بطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

السعر

سنقدم إليكم سعر الهاتف لنسخة 4/64 في مصر والسعودية، هذه الأسعار تقريبية، السعر داخل مصر 4599 جنيه أما في السعودية فسعره 676 ريال.