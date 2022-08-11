تقنية

سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5G

أيوب

مرحبا أصدقائي اليوم سنتعرف على أرخص هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس 5G من سامسونج، يأتي هذا الهاتف بمواصفات مقبولة وهو سامسونج جلاكسي أم 13 إصدار 5G، فدعونا نتعرف سويا من خلال هذا المقال على المواصفات الكاملة للجهاز وسعره.

سامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5G

المواصفات

سامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5Gسامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5Gسامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5Gسامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5G

مواصفات أجدد هواتف سامسونج Samsung Galaxy M13 5G بمميزات رائعة والسعر اقتصادي

Samsung تنافس بهاتف ثوري جديد 5G بمواصفات وتقنيات منافسة وبطارية ضخمة 5500 مللي أمبير

الأبعاد 164.5 × 76.5 × 8.8 ملم.
الوزن 195 جرام.
الشبكة GSM / HSPA / LTE / 5G.
الحماية الواجهة محمية بطبقة من الزجاج من نوع غوريلا جلاس 3 أما ظهر الهاتف والإطار من البلاستيك.
المعالج Dimensity 700 من ميديا تيك 7 نانو متر.
معالج الرسوميات Mali-G57 MC2.
ذاكرة التخزين 64 أو 128 جيجابايت.
الرامات 4 أو 6 جيجابايت.
نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة تشغيل One UI Core 4.

الشاشة

سامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5Gسامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5Gسامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5G

المقاس 6.5 إنش.
النوع PLS LCD.
معدل التحديث 90 هرتز.
الدقة 720×1600 بكسل.
الحماية طبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس 3.
نسبة استحواذ الشاشة على واجهة الهاتف 81.1%.
نسبة السطوع 400 شمعة.
نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9.

الكاميرا

سامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5Gسامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5Gسامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5Gسامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5G

الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8/f، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4/f وهي الخاصة بتصوير العمق، وتدعم تقنية البعد الديناميكي العالي HDR وتقنية البانوراما، وتستطيع الكاميرا تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

اما كاميرا السلفي فهي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0/f تدعم تقنية البعد الديناميكي العالي HDR.

البطارية

سامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5G

بطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

السعر

سامسونج جلاكسي ام 13 اصدار 5G

سنقدم إليكم سعر الهاتف لنسخة 4/64 في مصر والسعودية، هذه الأسعار تقريبية، السعر داخل مصر 4599 جنيه أما في السعودية فسعره 676 ريال.

أيوب

كاتب بموقع نجوم مصرية عملت ككاتب في العديد من المواقع اقوم بنقل اخبار عالم التقنية وبعض المجالات الاخرى.


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تعليق 1
  1. شفاء يقول

    اريد هاتف سامسونج لأني فقير ولا يوجد لدي المال الكافي لشراء الهاتف

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