سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A33 5G ملك الفئة الاقتصادية

في ظل اشتداد المنافسة بين شركات الهواتف الذكية، تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد من سلسلة A وهو Galaxy A33 5G، والذي يُعتبر من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي سيتم طرحها في الربع الأول من عام 2022، وقد نجحت شركة سامسونج في تحقيق مبيعات كبيرة جداً من سلسلة A التي تختص بالهواتف من الفئة المتوسطة ويرجع ذلك للمواصفات والإمكانيات المرتفعة التي تضيفها شركة سامسونج لهواتفها لتتميز عن غيرها من الشركات المنافسة، ويعتبر هاتف Galaxy A33 نسخة مطورة ومحدثة من هاتف سامسونج السابق A32 والذي حقق مبيعات عالية جداً.

مواصفات هاتف Galaxy A33 5G :

يبلغ وزن الهاتف 205 جرام.

يأتي الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 720 5G ثماني النواة.

يأتي الهاتف بشاشة حجمها 6.5 بوصة من نوع TFT، بأبعاد 164.2 × 76.1 × 9.1 ملم.

يبلغ معدل تحديث الشاشة في الثانية 120 هيرتز.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الأولى بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف ببطارية حجمها 5000 مللي امبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 15 واط.

يتوفر من الهاتف أربع نسخ مختلفة، النسخة الأولى تأتي بمساحة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجا بايت، أما النسخة الثانية تأتي بمساحة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، وتأتي النسخة الثالثة بمساحة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، وأخيراً تأتي النسخة الرابعة بمساحة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

يدعم الهاتف شريحتين من نوع Nano Sim، ويدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يعمل الهاتف بنظام اندرويد 12.

يأتي الهاتف بمستشعر لبصمة الاصبع موجود في أسفل الشاشة، بالإضافة الى المستشعرات الأخرى مثل الجيروسكوب والتسارع والبوصلة.

يأتي الهاتف باللون الأسود والأبيض والبنفسجي والأزرق.

عيوب هاتف Galaxy A33 5G :

لا تحتوي الكاميرا الامامية على فلاش.

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

لا يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار.

سعر هاتف Galaxy A33 5G :

يبلغ سعر الهاتف في مصر 4400 جنيه، بينما يبلغ سعر الهاتف في السعودية 1010 ريال.