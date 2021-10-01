بيع 100 ألف نسخة خلال ساعات.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2 الخرافي

نجحت الشركة الصينية ريلمي التابعة لعلامة أوبو الشهيرة تحقيق مبيعات كبيرة من نسخة هاتف ريلمي Realme GT Neo2 الجديد، وسط متابعة كبيرة من عشاق تلك الشركة في محاولة لاقتناء ذلك الهاتف المميز، وبحسب ما أشار إليه موقع “جي إس إم آرينا” التقني المعروف ان علامة ريلمي قد باعت فور اتاحتها الهاتف للبيع أونلاين على أكثر من 100 ألف نسخة في اليوم الأول فقط من طرحه، وذلك عبر الموقع الرسمي لها في الصين.

هاتف ريلمي Realme GT Neo2

حيث احتفلت الشركة بتحقيق مبيعات كبيرة عبر حسابها الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك السوشيال ميديا، حيث أكدت الشركة أنه يمكن الحصول على الهاتف من خلال المنافذ الرسمية لجميع من أخفق في الحصول على نسخة من الهاتف أونلاين خلال الفترة الماضية، وأكدت انه قد تم ترك مخزون محدود من اجل تلبية البيع خلال الفترة الماضية عبر الأونلاين.

والجدير بالذكر أن هاتف ريلمي Realme GT Neo2 يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة والتي سو ف نكشفها لحضراتكم في هذا المقال، حيث يمكنك التعرف

الشاشة شاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، مع جودة عرض Full HD تحديث 120هرتزا الكاميرا كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية من أجل تصوير مكالمات الفيديو والسلفي بدقة 12 ميجابكسل المعالج من من نوع Snapdragon 870 كوالكوم الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت. ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، حيث يتم الشحن في غضون 36 دقيقة فقط