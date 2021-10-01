بيع 100 ألف نسخة خلال ساعات.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2 الخرافي

بواسطة سامي علي

نجحت الشركة الصينية ريلمي التابعة لعلامة أوبو الشهيرة تحقيق مبيعات كبيرة من نسخة هاتف ريلمي Realme GT Neo2 الجديد، وسط متابعة كبيرة من عشاق تلك الشركة في محاولة لاقتناء ذلك الهاتف المميز، وبحسب ما أشار إليه موقع “جي إس إم آرينا” التقني المعروف ان علامة ريلمي قد باعت فور اتاحتها الهاتف للبيع أونلاين على أكثر من 100 ألف نسخة في اليوم الأول فقط من طرحه، وذلك عبر الموقع الرسمي لها في الصين.

بيع 100 ألف نسخة خلال ساعات.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2 الخرافي

هاتف ريلمي Realme GT Neo2

حيث احتفلت الشركة بتحقيق مبيعات كبيرة عبر حسابها الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك السوشيال ميديا، حيث أكدت الشركة أنه يمكن الحصول على الهاتف من خلال المنافذ الرسمية لجميع من أخفق في الحصول على نسخة من الهاتف أونلاين خلال الفترة الماضية، وأكدت انه قد تم ترك مخزون محدود من اجل تلبية البيع خلال الفترة الماضية عبر الأونلاين.

بيع 100 ألف نسخة خلال ساعات.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2 الخرافي
بيع 100 ألف نسخة خلال ساعات.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2 الخرافي

والجدير بالذكر أن هاتف ريلمي Realme GT Neo2 يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة والتي سو ف نكشفها لحضراتكم في هذا المقال، حيث يمكنك التعرف

الشاشة شاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، مع جودة عرض Full HD تحديث 120هرتزا
الكاميرا كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية من أجل تصوير مكالمات الفيديو والسلفي بدقة 12 ميجابكسل
المعالج من من نوع Snapdragon 870 كوالكوم
الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت
البطارية  5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، حيث يتم الشحن في غضون 36 دقيقة فقط
بيع 100 ألف نسخة خلال ساعات.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2 الخرافي
بيع 100 ألف نسخة خلال ساعات.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2 الخرافي

سعر الهاتف

أتاحت الشركة التابعة لعلامة أوبو هذا الهاتف المميز بثلاثة ألوان رائعة هى الأسود والأخضر والأزرق المتدرج، كما يتم عرض هذا الهاتف المميز الذي حقق مبيعات كبيرة خلال ساعة واحدة مقابل 370 دولار أمريكي.



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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على ليسانس أداب وتربية جامعة المنوفية، من أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام

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