سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 8i الجديد ومميزات الهاتف

ينتظر العديد من الأشخاص هاتف ريلمي Realme 8i والتي سوف تطلقه الشركة في الأيام القادمة من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي في الصين، حيث يحمل الهاتف العديد من المواصفات الجديدة والمميزة التي تجذب الأشخاص لشرائه، ويستحق الهاتف منافسة الهواتف الذكية الجديدة الخاصة بشركة سامسونج، حيث أضاف الفريق المطور للهاتف بعض الإضافات المطورة عن هاتف Realme 8 pro الذي أعلن عنه في الفترات الماضية، سوف نستعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 8i الجديد:

تهتم شركة ريلمي بتقديم أفضل الهواتف لمستخدميها، والتقليل من سعر الهواتف الخاصة بها لتصبح تنافس الهواتف العالمية والتفوق على العديد من الهواتف الضعيفة في المتاجر، وقد نجحت الشركة في سرقة الكثير من متابعين الشركات المنافسة من خلال العروض والمميزات التي تحملها هواتفها والذي ينافس هاتف سامسونج Galaxy m52 5G، ومن مميزات هاتفها الجديد:

يمتلك الهاتف منظر جميل بشاشة مستطيلة وظهر بلاستيكي.

مصنوع الهاتف من البلاستك poly Csrbonite.

يأتي الهاتف بوزن يصل إلى 194 جرام.

تأتي البطارية كبيرة تصل قوتها الى 5000 ملي أمبير.

تبلغ حجم الشاشة الخاصة بالهاتف 6.62 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20.

يدعم الهاتف 3 كاميرات خلفية، كاميرا أساسية مع فتحة عدسة 2.2، و كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4، و كاميرا بورتريه احترافية 2 ميجا.

أعلنت الشركة عن الألوان المتوفر للهاتف وهي الأزرق، الأسود، الأبيض، الأحمر.

المساحة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت و يوجد 64 جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية رام سعة 6 جيجا بايت.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 11.

سعر هاتف ريلمي Realme 8i الجديد 2021:

سوف يعلن عن نزول الهاتف في الأسواق والمتاجر في الأيام القليلة القادمة حيث يمكنك شرائه بسعر 190 دولار أمريكي، ما يعادل فى جمهورية مصر العربية هو 3000 جنيه مصري، وهذا ما يدل على تميز الهاتف عن الهواتف الأخرى.