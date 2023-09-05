سعر ومواصفات هاتف ريلمي جي تي 2 برو: الهاتف الذكي الذي يجمع بين القوة والسعر والتصميم
ريلمي جي تي 2 برو Realme GT 2 Pro هو أحد أحدث وأرخص الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة ريلمي في عام 2023، هذا الهاتف يتمتع بمواصفات ممتازة ومميزات متعددة تجعله يستحق الاقتناء، فيما يلي جدول يلخص المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف.
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|الشاشة
|شاشة AMOLED بحجم 6.62 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز
|الكاميرا
|كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 8 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل
|المعالج
|معالج كوالكوم سناب دراغون 8 جنريشن 2 ثماني النوى
|الذاكرة
|ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 أو 256 جيجابايت
|البطارية
|بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع واللاسلكي
|نظام التشغيل
|ريلمي يو آي Realme UI 3.0 مبني على أندرويد 13
|سعر الهاتف
|660 دولار
|المزايا الإضافية
|مستشعر بصمة تحت الشاشة، دعم شبكات 5G
المميزات
- هاتف ريلمي جي تي 2 برو يقدم تجربة مشاهدة رائعة، حيث تتمتع شاشته بألوان زاهية وتفاصيل واضحة وسلاسة في التنقل، كما تتمتز كاميرته بالجودة العالية والتفاصيل الدقيقة، مما يسمح لك بالتقاط صور وفيديوهات رائعة في كل ظروف الإضاءة، هذه الكاميرا تستخدم تقنية AI للحصول على أفضل إعدادات التصوير.
- هاتف ريلمي جي تي 2 برو يأتي أيضاً بأداء قوي وسريع، حيث يحتوي على معالج كوالكوم سناب دراغون 8 جنريشن 2 الذي يضمن لك سلاسة في التشغيل والتعامل مع التطبيقات المختلفة، كما يحتوي على نظام التشغيل ريلمي يو آي Realme UI الذي يوفر لك واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ويدعم التحديثات المستمرة.