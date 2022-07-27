سعر ومواصفات هاتف ريدمي كى 50 اس – Redmi K50S يأتي مع (Camera) خيالية

أعلنت العلامة التجارية “ريدمي” التابعة لشركة شاومي خلال تسريبات جديدة، أنها تعمل على هاتفين جديدين هما ريدمي كى 50 اس (Redmi K50S)، وهاتف ريدمي كى 50 اس برو (Redmi K50S Professional)، وحالياً تظهر مواصفات خاص في ظل تسريبات أخري للهاتفين، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي مواصفات هاتف ريدمي 50 اس الذي يأتي مع كاميرا خيالية.

شركة شاومي

تعد شركة شاومي واحدة من أفضل الشركات العالمية التي تعمل في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية و التابلت، حيث تم بيع أول هاتف في عام 2011، إضافة إلى أنها حققت نجاحا كبيراً في بيع الأجهزة الذكية الخاصة بها، نتيجة لاعتمادها على نظام تشغيل أندرويد، و تتميز بأنها صاحبة الجودة و الأداء الجيد و السعر الأرخص مقارنة بالهواتف الأخري.

مواصفات هاتف ريدمي كى 50 اس

لكل هاتف مواصفات جديدة تجعلها محط أنضار الراغبين من محبين الهواتف الذكية، ومن هذه المواصفات المتعلقة بهاتف ريدمي كي 50 اس كالتالي:

رقم طراز الهاتف Redmi K50S هو 22071212AC.

الكاميرا: تشمل على أعلى تحسينات في هذا الهاتف حيث ستحتوي على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل (megapixel)، مما يوفر ترقية رائعة لمستخدمي هواتف ريدمي من حيث التصوير Photography، و بدقة 200 ميجابكسل (megapixel) على العدسة، بالإضافة إلي مستشعر بحجم 1 / 1.4 بوصة، وهذا يعطي حجم للهاتف أنحف وأخف وزناً.

الشاشة: تأتي شاشة OLED بمقدار معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، تصل إلى دقة 2K.

ذاكرة وصول عشوائي (رام) : بمقدار 12 جيجا بايت .

ذاكرة تخزين (Storage) داخلية :بمقدار 512 جيجا بايت، وسعة بطارية 5000 مللي أمبير / ساعة،

الشحن السريع: يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 120 واط.

البطارية: تأتي بسعر 5000 مللي أمبير في الساعة.

وحسب توقعات المهتمين فأن هاتف Xiaomi Redmi K50s سيأتي مدعومًا بمعالج الأبعاد 8100 ويقال أنه سيتم تغير علامتهما التجارية، كما أنه لا يوجد تاريخ إطلاق مؤكد حتى اللحظة.

مواصفات كاميرا الهاتف

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية وواحدة أمامية، وتأتي الكاميرا الخلفية الأولي وهي الأساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8، والثانية كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4، والثالثة كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 مع درجة تصوير 119، وتصوير الفيديو [email protected] [email protected]/60/120/240/960fps مثل هاتف ون بلس 10 تي مع فلاش ليد ثنائي، والأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل، وتصوير الفيديو [email protected] + [email protected]

سعر الهاتف

يأتي هاتف شاومي ريدمي كي 50 بنسخة واحدة وهي 8 رام مع 128 جيجابايت لمساحة التخزين الداخلية، وأُعلن عن سعر الهاتف من قبل شركة شاومي بسعر 380 دولار أمريكي والذي يعادل 1430 ريال سعودي و 7193 جنية مصري.