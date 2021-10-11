سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 6 فايف جي Oppo Reno 5 G بالكاميرات الرباعية

كشفت شركة Oppo عن سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 6 فايف جي Oppo Reno 5 G الذي يضم شاشة 6.55 بوصة وبجودة عالية وآلية الشحن السريع بقوة تتجاوز 65 واط، فضلا عن العديد من الخصائص الذكية والمزايا المتطورة في الجوال الجديد الذي يحمل الكثير والكثير من المزايا الجديدة التي تجعله في صفوف الهواتف الذكية التي تجد عليها ملايين عمليات البحث، لذا نكشف لكم عبر المقال كافة الأسرار عن مواصفات وسعر هاتف اوبو رينو 6 5 جي.

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مواصفات هاتف اوبو رينو 6 فايف جي

الرامات ١٢ جيجا بايت. الكاميرات 50+13+16+2 بكسل. المعالج Snapdragon 870 GG. البطارية 4500 مللي أمبير. الشحن 65 واط.

تتضمن مواصفات Oppo Reno 5 G كل من التالي:

دعم جميع شبكات الاتصال الحالية بداية من (2G, 3G, 4G, 5G) ودعم شبكات اتصال الإنترنت من 2 جيجا حتي 42 جيجا بايت.

دعم عدد إثنان شريحتين إتصال.

المعالج من نوعية Snapdragon 870 5G، ثماني النواة، دقة التصنيع 7 نانومتر، فيما تجد أن تردد المعالج يبدأ من أحادي النواة 3.2 جيجا هرتز وثلاثي النواة 2.42 جيجا هرتز، ورباعي النواة 1.80 جيجا هرتز، فضلاً عن تواجد معالج رسومي 650 adreno.

ذاكرة التخزين الداخلي 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

لا يدعم ذاكرة خارجية.

نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم coloros 11.3.

مواصفات الكاميرا

الكاميرا الخلفية:

يضم جوال oppo Reno 6 5g أربع كاميرات كالتالي:

الكاميرا الأولي بفتحة عدسة F/1.8 بدقة 50 ميجا بكسل.

الكاميرا الثانية بفتحة عدسة F/2.4 بدقة 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الثالثة بفتحة عدسة F/2.2 بدقة 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الرابعة بفتحة عدسة F/2.4 بدقة 2 ميجا بكسل.

تتميز بوضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والاحترافي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فضلا عن وجود خواص التصوير بزوية واسعة والتقريب البصري 2X وتقنية التثبيت البصري OIS.

تستطيع أن تقوم بتصوير الفيديوهات بدقة 4K 2160P بمعدلات 30/60 إطار فضلاً عن دقة FHD 1080 بالمعدل 30/60 إطار أيضاً، كما يمكنكم الإستفادة من تقنية التثبيت الرقمي EIS وتصوير الفيديوهات عبر slow motion بالحركة البطيئة.

2. الكاميرا الأمامية:

تأتي دقة الكاميرا الأمامية للجوال بقدرة 32 ميجا بكسل وفتحة عدسة F2.4، وتتميز بوضع عزل الخلفية وتقنية HDR، وكشف الوجوه والابتسامات، وتصوير الفيديوهات بدقة 1080p FHD، وتقنية التثبيت الرقمي EIS.

مواصفات الشاشة في هاتف اوبو رينو 6 5 جي

نوعية الشاشة من super Amoled بحجم 6.55 بوصة، ودقة شاشة 1080*2400 بكسل بلص FHD، كما تأتي درجة سطوح الشاشة من 800 شمعة إلي 1200 شمعة، ومعدل بكسلات 402 بكسل في البوصة، وتدعم حتي 16 مليون لون وتقنية HDR 10+، ونسبة الشاشة 88.8%.

سعر موبايل Oppo Reno 6 5g

السعر العالمي لجوال اوبو رينو 6 تقريباً 800 دولار.

السعر في المغرب 7100 درهم مغربي.

سعر هاتف Oppo Reno 6 5g في مصر 12000 جنية.

السعر في الجزائر تقريبا 109000 دينار.

سعر الهاتف في السعودية 3000 ريال سعودي.

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وصلنا إلي ختام شرح سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 6 فايف جي Oppo Reno 5 G.