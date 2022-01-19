سعر ومواصفات هاتف انفنيكس Infinix Note 11 pro الجديد في مصر “الجوكر”

إذا كنت تبحث سعر ومواصفات هاتف انفنيكس Infinix Note 11 pro في مصر، فهنا ستجد كل تفاصيل الهاتف الجديد، حيث تصدر شركة انفنيكس هاتف جديد، يعد النسخة الأعلى من سلسلة نوت 11، ويتميز الهاتف بمعالج قوي Helio G96 وبطارية من سعة 5000 ميلي أمبير، بالإضافة إلى خاصية الشحن السريع 33 وات، كما يتمتع الهاتف المطور على صوت بميزة استريو وبعض التطويرات التقنية الهائلة الخاصة بالكاميرا، ومنها إضافة واحدة خاصة للزوم.

مواصفات هاتف Infinix Note 11 pro الجديد

يأتي هاتف انفنيكس Infinix Note 11 pro بأبعاد 173.1×78.4×8.7 ووزن يبلغ 209 غرام، كما يتميز في تصنيعه باستخدام خامات البلاستيك.

ومن ضمن مميزات الهاتف أنه يدعم خاصية وضع شريحتين في من نوع Nano sim، بالإضافة إلى دعمه شبكات مختلفة من نوع 2G,3G,4G شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.

يتمتع الهاتف الجديد بذاكرة صلبة سعة 128 جيجا بايت من نوع UFS2.2، كما يمتلك ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، ومكان مخصص لإضافة كرت ميموري بشكل منفصل وخارجي، لزيادة المساحة التخزينية الخاصة بجهاز Infinix Note 11 pro.

طور انفنيكس نوت 11 برو بمعالج ألعاب قوي من نوع Helio G96 بتكنولوجيا الـ 12 نانو من شركة ميدياتيك، والهاتف المطور ذو معالج آخر من نوع G57 ـMali، وذلك من أجل الحصول على الأداء العالي والقوي التي ينافس العديد من الأجهزة الحديثة، إلى جانب نفس فئة السعر خصوصًا في مجال الألعاب.

كاميرا انفيكس نوت برو 11 الرائعة

يتميز الهاتف بكاميرا أمامية أخاذة ودقتها تبلغ 16 ميغا بكسل، ولاثث كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية: بدقة عالية 64 ميغا بكسل وفتحة عدسة 1.7/F ، الكاميرا الثانية: خاصة بالزوم بدقة 13 بكسل وفتحة عدسة 2.5/F ، أما الكاميرا الثالثة :خاصة بالعزل والبورترية بدقة 2 ميغا بكسل وفتحة عدسة 2.4/F ، بالإضافة إلى فلاش رباعي من نوع ليد.

سعر Infinix Note 11 pro في مصر

تتواجد سلسلة هاتف Infinix note 11 pro بأسعار تنافسية في مصر، حيث: