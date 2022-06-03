سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A77 الجديد في الأسواق العالمية لسنة 2022

مميزات عامة هاتف Oppo A77 الجديد مزود بنظام تشغيل أندرويد الإصدار 12، بواجهة المستخدم مقدمة من طرف ColorOS 12.1.

Oppo A77 يدعم شبكة الجيل الخامس(GSM / HSPA / LTE / 5G) عن طريق تركيب شريحتين من نوع nano sim، ويصل وزن الجهاز إلى 190 جراما.

مواصفات الشاشة الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة تستحوذ على 84 في المئة من واجهة الهاتف الأمامية، ودقتها تصل إلى 1612 * 720 بيكسل وسرعة تحديثها تصل إلى 90 هرتز.

مواصفات العتاد الداخلي Oppo A77 مزود بمعالج ثماني النواة من نوع MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm)، وتردد هذه الأنوية هي كالتالي:

Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55).

ومعالج الرسومات (GPU) من طرف Mali-G57 MC2.ولي التخزين العشوائي (RAM) فهناك إصدار واحد :

6 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية تصل 128 جيجابايت

مميزات الكاميرا ظهر الهاتف يحتوي على كاميرتين الكاميرات تصل دقتهما على التوالي إلى 48+2 ميجا بكسل، وتصل دقة تصوير الفيديو إلى:

([email protected]). وأما الكاميرا الأمامية فدقتها تصل إلى 8 ميجا بكسل، وتصل دقة تصوير الفيديو إلى:

([email protected]).