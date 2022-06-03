تقنية

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A77 الجديد في الأسواق العالمية لسنة 2022

الزهدي

شركة أوبو تعلن  هاتفها  المحمول Oppo A77، وفي هذا الموضوع سوف نتطرق إلى معرفة سعر ومواصفات هاتف Oppo A77 في الأسواق العالمية.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A77 الجديد في الأسواق العالمية لسنة 2022 1 3/6/2022 - 12:35 ص

مواصفات هاتف Oppo A77

مميزات عامة هاتف Oppo A77 الجديد مزود بنظام تشغيل أندرويد الإصدار 12، بواجهة المستخدم مقدمة من طرف ColorOS 12.1.
Oppo A77 يدعم شبكة الجيل الخامس(GSM / HSPA / LTE / 5G) عن طريق تركيب شريحتين من نوع nano sim، ويصل وزن الجهاز إلى 190 جراما.
مواصفات الشاشة الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة تستحوذ على 84 في المئة من واجهة الهاتف الأمامية، ودقتها تصل إلى 1612 * 720 بيكسل وسرعة تحديثها تصل إلى 90 هرتز.
مواصفات العتاد الداخلي Oppo A77 مزود بمعالج ثماني النواة من نوع MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm)، وتردد هذه الأنوية هي كالتالي:
Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55).
ومعالج الرسومات (GPU) من طرف Mali-G57 MC2.ولي التخزين العشوائي (RAM) فهناك إصدار واحد :
6 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية تصل 128 جيجابايت
مميزات الكاميرا ظهر الهاتف يحتوي على كاميرتين الكاميرات تصل دقتهما على التوالي إلى 48+2 ميجا بكسل، وتصل دقة تصوير الفيديو إلى:
([email protected]). 

وأما الكاميرا الأمامية فدقتها تصل إلى 8 ميجا بكسل، وتصل دقة تصوير الفيديو إلى:
([email protected]).
مميزات البطارية سعة البطارية تصل إلى 5000 ملي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، وحسب ما هو معلن عنه فإن شحن 53 في المئة يستغرق فقط  30 دقيقة.

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Oppo A77
Oppo a77

مميزات إضافية لهاتف Oppo A77

WIFI نعم متوفر
Bluetooth متوفر بأحدث إصدار 5.3
تقنية NFC موجودة في الهاتف
الراديو غير موجود
نوع السماعات السماعات من نوع ستيريو
منفذ 3.5mm jack نعم موجود
نوع الشاحن  USB Type-C 2.0
oppo a77
oppo a77

سعر هاتف Oppo A77

وكما هو معلن عنه من طرف الشركة فإن سعر الهاتف في الأسواق العالمية هو 270 يورو.

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الزهدي

كاتب لذا موقع نجوم مصرية، أحب جدا مجال التدوين خصوصا التدوين في مجال التكنولوجيا لنقل الخبر بأحسن صورة ممكنة، ومن هواياتي البرمجة والقراءة والبحث.


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