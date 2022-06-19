سعر ومواصفات هاتف أوبو محطم الأسعار Oppo A57 ومنافس هواتف سامسونج من نفس الفئة

ما هي إلا ساعات قليلة وينطلق هاتف أوبو Oppo A57 الذي سيحطم الأسعار وسينافس هواتف سامسونج من نفس الفئة، حيث سينطلق الهاتف يوم 21 يونيو في الأسواق الهندية كبداية، وبعدها ينطلق إلى الأسواق العالمية، كما أن الهاتف سيتم تزويده بتقنيات مميزة لمنافسة الهواتف الذكية للشركات الأخرى.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A57

وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Oppo A57 والتي ستأتي وفق ما يلي.

سيأتي الهاتف مدعوماً بشاشة IPS LCD.

مقاس الشاشة سيكون 6.56 بوصة.

جودة العرض + HD.

الدقة 1080 × 2400 بيكسل.

معدل التحديث 60 هرتز.

كاميرا السيلفي منتصف أعلى الشاشة وعلى شكل قطرة ماء.

الشاشة تدعم ألوان DCI-P3.

قد يهمك أيضاً:

مواصفات المعالج والكاميرات لهاتف Oppo A57

الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بيكسل كاميرا العمق بدقة 2 ميجا بيكسل وبجوار الكاميرتين فلاش LED الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بيكسل المعالج يدعم شبكات 4G نوع المعالج Helio G35 دقة تصنيع المعالج 12 نانومتر ومن صنع شركة ميدياتك الرام 3 جيجا بايت ونوعه LPDDR4x الذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.2 سعة الذاكرة الداخلية تبدأ من 64 جيجا بايت وقابلة للتوسعة حتى 1 تيرا بايت

البطارية والسعر