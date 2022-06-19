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سعر ومواصفات هاتف أوبو محطم الأسعار Oppo A57 ومنافس هواتف سامسونج من نفس الفئة

إسلام عوض

ما هي إلا ساعات قليلة وينطلق هاتف أوبو Oppo A57 الذي سيحطم الأسعار وسينافس هواتف سامسونج من نفس الفئة، حيث سينطلق الهاتف يوم 21 يونيو في الأسواق الهندية كبداية، وبعدها ينطلق إلى الأسواق العالمية، كما أن الهاتف سيتم تزويده بتقنيات مميزة لمنافسة الهواتف الذكية للشركات الأخرى.

سعر ومواصفات هاتف أوبو محطم الأسعار Oppo A57 ومنافس هواتف سامسونج من نفس الفئة

سعر ومواصفات هاتف Oppo A57

وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Oppo A57 والتي ستأتي وفق ما يلي.

“أوبو هتفاجئ عملائها”.. مواصفات وسعر هاتف Oppo A57 الجديد

سعر ومواصفات جهاز هاتف Oppo A57 2022

سعر ومواصفات هاتف أوبو محطم الأسعار Oppo A57 ومنافس هواتف سامسونج من نفس الفئة 1 19/6/2022 - 9:51 ص

  • سيأتي الهاتف مدعوماً بشاشة IPS LCD.
  • مقاس الشاشة سيكون 6.56 بوصة.
  • جودة العرض + HD.
  • الدقة 1080 × 2400 بيكسل.
  • معدل التحديث 60 هرتز.
  • كاميرا السيلفي منتصف أعلى الشاشة وعلى شكل قطرة ماء.
  • الشاشة تدعم ألوان DCI-P3.

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مواصفات المعالج والكاميرات لهاتف Oppo A57

الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بيكسل
كاميرا العمق بدقة 2 ميجا بيكسل
وبجوار الكاميرتين فلاش LED
الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بيكسل
المعالج يدعم شبكات 4G
نوع المعالج Helio G35
دقة تصنيع المعالج 12 نانومتر ومن صنع شركة ميدياتك
الرام 3 جيجا بايت ونوعه LPDDR4x
الذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.2
سعة الذاكرة الداخلية تبدأ من 64 جيجا بايت وقابلة للتوسعة حتى 1 تيرا بايت

سعر ومواصفات هاتف أوبو محطم الأسعار Oppo A57 ومنافس هواتف سامسونج من نفس الفئة 2 19/6/2022 - 9:51 ص

البطارية والسعر

  • ستأتي بطارية هاتف أوبو أي 57 بسعة 5000 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.
  • منفذ الشحن USB -C.
  • نظام التشغيل أندرويد 12.
  • الألوان أخضر وأسود.
  • السعر 160 دولار أمريكي.
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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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